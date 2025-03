A final da Champions League de 2026-27 já tem local para acontecer, de acordo com Rafael Louzán, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Em visita ao canteiro de obras de La Cartuja, estádio em Sevilha, o mandatário afirmou que o confronto decisivo do futebol europeu em dois anos será realizado no Riyadh Air Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.

Segundo Louzán, o projeto faz parte de um fortalecimento dos estádios espanhóis a nível continental, e há projetos para novas partidas grandes serem sediadas no país. A disputa do Metropolitano era com o Olímpico de Baku, no Azerbaijão; outra opção era o Giuseppe Meazza, mas as obras em andamento levaram a Uefa a optar pelo fim da candidatura italiana.

- Esse ano teremos a final da Europa League no San Mamés, e temos a final da Champions de 2027 garantida no Metropolitano de Madri. Por que não pedir, com nosso apoio, que Sevilha também tenha uma decisão europeia novamente aqui em La Cartuja? - afirmou Rafael.

A Uefa ainda não confirmou por conta própria a informação publicamente. Porém, caso se confirme, esta será a segunda decisão de Liga dos Campeões no Metropolitano. A primeira aconteceu em 2018-19, quando o Liverpool de Salah e Jürgen Klopp superou o Tottenham de Harry Kane, Son e Lucas Moura por 2 a 1.

Com o projeto de transferência do antigo "La Peineta" à decisão de 2027, Louzán deve tirar a arena da lista de sedes da Copa do Mundo de 2030, incluindo o Mestalla, estádio do Valencia, entre os locais de recebimento do torneio.

- O Atlético de Madrid, mais uma vez muito generosamente, estaria disposto, a não ser que haja necessidade, a ceder seu espaço para que a cidade de Valencia possa ser uma das onze sedes atualmente concedidas à Espanha - explicou.

Metropolitano de Madrid deve ser a casa da final da Champions League de 2026-27 (Foto: Divulgação)

🏟️ Conheça o Metropolitano, provável sede da final da Champions de 2026-27

O estádio foi inaugurado em 6 de setembro, voltado para a prática de atletismo, e era conhecido como Olímpico de Madri, ou La Peineta. Em 2008, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, adquiriu a propriedade e ordenou obras para a transformação e modernização do local.

A formalização da escritura de transferência do estádio foi assinada em 5 de maio de 2017, e o Atleti deixou para trás o lendário Vicente Calderón. Os direitos de nome foram mudando ao longo do tempo: primeiro, a arena foi conhecida como Wanda Metropolitano, levando a marca do conglomerado de multimídia chinês; em 2022, a Civitas, marca de botas, adquiriu os direitos; e desde o começo da temporada atual, o estádio é conhecido como Riyadh Air Metropolitano, companhia aérea da Arábia Saudita.

A inauguração aconteceu no dia 16 de setembro do mesmo ano, em vitória por 1 a 0 sobre o Málaga. O primeiro gol não podia ser diferente: Antoine Griezmann, maior artilheiro da história do clube, foi o autor do tento.