Uefa atualiza ranking de clubes com fim da temporada; confira

O fim da temporada europeia trouxe mudanças importantes no ranking de clubes da Uefa para o ciclo 2025/26. A principal delas é a ultrapassagem do Real Madrid sobre o Manchester City, assumindo o topo da lista mesmo após cair nas quartas de final da Champions League.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como funciona o ranking da Uefa

O ranking, elaborado anualmente pela Uefa com base em um sistema de pontos acumulados ao longo de cinco temporadas, influencia diretamente o posicionamento dos clubes nos sorteios das competições continentais. A pontuação considera o desempenho nas competições europeias desde a temporada 2020/21, com um algoritmo ponderado. Cada clube soma seus pontos individuais ou 20% do coeficiente da federação nacional — vale o maior entre os dois.

continua após a publicidade

Quem subiu e quem desceu de classificação?

No período em questão, o Real Madrid conquistou dois títulos da Champions League (2021/22 e 2023/24), enquanto o City venceu apenas uma vez, em 2022/23. A equipe de Pep Guardiola teve desempenho abaixo do esperado na edição 2024/25, sendo eliminada pelo próprio Real nas oitavas de final, com um placar agregado de 6 a 3.

O top 5 do ranking tem ainda Bayern de Munique (3º) e Liverpool (4º), que mantiveram suas posições. Já o campeão da Champions 2024/25, o PSG, subiu para o 5º lugar, seguido pela Inter de Milão, vice-campeã, que ganhou quatro posições e agora é a 6ª colocada.

continua após a publicidade

Após o título da Champions League, o PSG subiu para a quinta colocação do ranking de clubes da Uefa (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

➡️PSG faz história, atropela Inter de Milão e conquista inédita Champions League

O Chelsea, campeão da Conference League, subiu três posições e agora aparece em 7º. Completam o top 10: Borussia Dortmund (8º), Roma (9º) e Barcelona (10º) — este último retornando às semifinais da Champions após seis temporadas.

➡️De virada, Chelsea goleia Real Betis e conquista a Conference League

Mesmo com a derrota na final da Europa League para o Tottenham, o Manchester United subiu três posições e agora é o 11º colocado, mantendo-se à frente do Arsenal. A equipe de Mikel Arteta chegou à semifinal da Champions nesta temporada e foi às quartas em 2023/24, mas ainda figura atrás do rival.

➡️Tottenham bate o Manchester United, sai do jejum e conquista a Europa League

O Tottenham, por sua vez, ocupa o 27º lugar. Outros destaques incluem o Bayer Leverkusen (13º, caiu duas posições), Atlético de Madrid (14º, subiu três) e Benfica (15º). O Aston Villa, que chegou às quartas da Champions mas ficou fora das competições europeias em três das cinco temporadas avaliadas, aparece em 46º.

Vice-campeão da Conference League, o Real Betis é o 40º colocado, enquanto o Bodo/Glimt, surpresa da Europa League ao chegar às semifinais, ocupa a 43ª posição.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.