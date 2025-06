Zidane rejeita oferta astronômica do Al-Hilal e define destino

A trajetória de Zinedine Zidane como treinador é uma realidade à parte do mercado de técnicos. O francês, que dirigiu somente o Real Madrid na beira do campo, recusou uma oferta de salário de 100 milhões de euros (R$ 650 milhões) feita pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. A informação é do jornal francês "L'Équipe".

Próxima parada: seleção francesa? 🔵⚪🔴

O motivo, conforme a publicação, é claro: Zidane aguarda a oportunidade de assumir o comando da seleção francesa. Didier Deschamps, atual treinador dos Bleus, tem contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026 e já declarou publicamente que pretende cumprir o vínculo. A expectativa é que, com uma eventual saída do comandante após o torneio, o ex-camisa 10 da França seja o nome natural para a sucessão.

Entre as propostas que chegaram à mesa do francês, uma delas partiu do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que ofereceu um contrato de apenas um ano. A curta duração do vínculo seria estratégica: permitiria a Zidane manter-se disponível para assumir a seleção em 2026, caso o cenário se concretize.

Com a negativa, no entanto, o clube saudita volta ao mercado em busca de um novo comandante. Um dos nomes ventilados, segundo a imprensa europeia, é o de Simone Inzaghi, atual técnico da Inter de Milão. Após o vexame na final da Champions League para o PSG, o italiano pode estar perto de encerrar seu ciclo no clube.

No Real Madrid, foram duas passagens mágicas como mister: primeiro, de 2016 a 2018, depois, com um ano de hiato, de 2019 a 2021. Ao todo, a passagem do astro ficou marcada pelo tricampeonato da Champions League consecutivamente, além do bicampeonato da La Liga e do Mundial de Clubes.

