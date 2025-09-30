A Prefeitura de Milão autorizou a venda do Estádio Giuseppe Meazza, conhecido como San Siro, para o Inter de Milão e o AC Milan por 197 milhões de euros. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (29) após uma reunião que durou aproximadamente 12 horas e terminou na madrugada. A votação teve 24 votos favoráveis e 20 contrários à proposta.

O planejamento do "novo San Siro" prevê a demolição de 90% da estrutura atual. Contudo, segundo o projeto aprovado, as equipes continuarão mandando seus jogos no San Siro até a conclusão do novo estádio, garantindo a continuidade das atividades esportivas durante o período de transição.

🏟️O "novo San Siro"

O novo estádio terá capacidade para 71.500 espectadores. O projeto inclui duas amplas arquibancadas projetadas para oferecer visibilidade ideal de todos os setores, com atenção especial aos critérios de acessibilidade.

O complexo contará também com hotéis, estabelecimentos comerciais, restaurantes, um museu dedicado a cada um dos dois clubes e área de estacionamento. A previsão é que a nova arena esportiva esteja concluída até 2031, a tempo de receber partidas da Eurocopa de 2032, que será realizada na Itália e na Turquia.

O que acontecerá com o estádio?

O tradicional estádio milanês, que ainda sediará a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, será posteriormente demolido, coincidindo com o centenário de sua inauguração. Em seu lugar, surgirá uma nova estrutura alinhada aos padrões dos estádios europeus modernos.

A partir da aprovação da resolução, as partes têm 40 dias para finalizar os detalhes da transferência de propriedade. O processo precisa ser concluído antes de 10 de novembro. Caso contrário, entrará em vigor uma restrição de interesse cultural relacionada à segunda arquibancada do Giuseppe Meazza, o que impediria sua demolição.

Estádio San Siro lotado de torcedores do Milan (Foto: Reprodução)

Quem joga no estádio San Siro?

O Estádio San Siro, oficialmente chamado de Estádio Giuseppe Meazza, está localizado em Milão, na Itália, e é um dos palcos mais emblemáticos do futebol mundial. O que o torna particularmente único é o fato de ser compartilhado por dois dos maiores clubes italianos: o AC Milan e a Internazionale de Milão (Inter de Milão). Ambos utilizam o estádio como casa em suas partidas oficiais, revezando o mando de campo conforme o calendário da temporada.