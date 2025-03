Uefa abre investigação contra Vini Jr e outros jogadores do Real Madrid

A Uefa determinou a abertura de uma investigação contra Vini Jr e outros três jogadores do Real Madrid por uma possível infração no Regulamento Disciplinar da entidade. A análise ocorre por conta da comemoração dos atletas na classificação às quartas de final da Champions League sobre o Atlético de Madrid.

Além de Vini Jr, Mbappé, Rüdiger e Ceballos são os outros nomes do Real Madrid que estão sendo alvos de investigação do órgão máximo de futebol da Europa. O Atlético de Madrid havia apresentado uma denúncia formal por escrito por conta do ato do quarteto durante as celebrações ao fim da partida, que não caírem bem no rival.

O brasileiro é investigado por um enfrentamento com torcedores nas arquibancadas antes e depois do fim do jogo. Mbappé é investigado por gestos obscenos, enquanto Rüdiger por colocar suas mãos no pescoço fazendo uma alusão a um ceifador. Com o fim do jogo, torcedores do Atlético de Madrid revoltados arremessaram objetos na direção dos atletas do Real Madrid.

Os Merengues apresentarão alegações para evitar possíveis punições, como o fechamento de setores das arquibancadas para os próximos jogos. Na Liga dos Campeões, o Real Madrid receberá o Arsenal no dia 16 de abril, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio.

Veja o comunicado da Uefa sobre Vini Jr e outros nomes do Real Madrid

Um inspetor de Ética e Disciplina da Uefa foi designado para investigar as acusações de conduta indecente por parte dos jogadores do Real Madrid (Rüdiger, Mbappé, Dani Ceballos e Vinicius Junior) durante a partida de oitavas de final da Champions League entre Atlético de Madrid e Real Madrid, no dia 12 de março de 2025.