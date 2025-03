Real Madrid confirma renovação de joia da posição; veja valores

Raúl Asencio, de 22 anos, chegou a um acordo para a renovação de seu contrato com o Real Madrid até junho de 2029 — o vínculo anterior era válido até o meio de 2026. Com os problemas defensivos da temporada por lesão, o zagueiro assumiu a titularidade em novembro de 2024.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o acerto envolve um salário de 6,2 milhões de euros (R$ 38,1 milhões) por temporada. A multa rescisória, por sua vez, foi mantida em 50 milhões de euros (R$ 307,4 milhões).

Carreira de Asencio

Nascido em Las Palmas no ano de 2003, Asencio começou a carreira pelo time de mesmo nome até os 14 anos, quando foi captado para a base do Real Madrid. Desde então, o zagueiro se tornou uma das grandes promessas da La Fábrica de sua geração. Com 1,84m de altura e destro, o jogador passou a ser parte fundamental do Real Madrid Castilla na última temporada.

Em 2024/25, Éder Militão e Alaba ficaram ausentes por muito tempo devido a grave lesões, além de Rüdiger e Tchouaméni que tiveram ausências pontuais. Dessa maneira, o espanhol ganhou espaço na rotação de Ancelotti — estreando na equipe no fim de 2024, contra o Osasuna, substituindo o zagueiro brasileiro.

Convocado para a seleção espanhola na última Data Fifa, Asencio tem 30 jogos pelos Blancos na temporada, com duas assistências. No seu primeiro jogo, achou Bellingham em longa distância para marcar o segundo da goleada por 4 a 0. O segundo passe para gol, na partida contra o Manchester City pelo playoff da Champions League, foi um lançamento para Mbappé, que marcou um golaço.

Polêmica fora de campo

Asencio é acusado de difundir um vídeo de conteúdo sexual envolvendo uma menor de 16 anos. A investigação iniciou após a mãe da menor denunciar, em setembro de 2023, que o vídeo foi compartilhado sem o consentimento da jovem em diversos grupos de mensagens.

Além dele, outros três jogadores da base do Real Madrid também estão sob investigação, embora já não estejam vinculados ao clube. O recurso de apelação da defesa do atleta, que buscava o arquivamento do caso por alegada falta de provas, foi rejeitado.

