Haaland detona ex-clube: ‘Que m**** está acontecendo?’

Ídolo do Manchester City, Erling Haaland não esqueceu suas origens. O atacante norueguês usou as redes sociais para criticar a diretoria do Bryne, clube que o revelou, após a equipe anunciar a dispensa de três jogadores em plena luta contra o rebaixamento no Campeonato Norueguês.

O Bryne ocupa atualmente a 14ª colocação da Eliteserien, apenas um posto acima da zona de rebaixamento direto. Restando dez rodadas para o fim da competição, o clube surpreendeu ao liberar três nomes do elenco principal: Axel Kryger, Jens Husebø e Robert Undheim, atletas que vinham sendo utilizados na temporada. A decisão gerou a indignação de Haaland, que disparou contra a diretoria.

– Explique-nos, Bryne: Que m… está acontecendo? – escreveu o atacante em seu perfil no Snapchat.

Haaland antes de Manchester City x Al Hilal (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A postagem do camisa 9 do Manchester City foi feita durante a madrugada no horário inglês. Um torcedor questionou se o jogador não deveria estar dormindo, ao que Haaland respondeu.

– Deveria estar dormindo, mas meu clube está um caos, e estou chateado. Não consigo dormir – desabafou Haaland, em suas redes sociais.

O desabafo repercutiu rapidamente na Noruega, já que o atleta é o maior nome do futebol do país e tem forte ligação com o clube formador. Haaland jogou 16 partidas pelo time principal do Bryne aos 16 anos, antes de ser negociado com o Molde. Depois, seguiu para o RB Salzburg e Borussia Dortmund, até chegar ao Manchester City em 2022, onde se consolidou como um dos melhores atacantes do mundo.

A fase do Bryne ajuda a explicar a frustração do craque. O time venceu apenas cinco de seus 20 jogos na temporada e, se mantiver a posição atual, terá de disputar a repescagem para tentar permanecer na primeira divisão.

