Treinador do Manchester United define goleiro titular em clássico

Equipe teve problemas na posição durante os últimos jogos

Técnico do Manchester United, Rúben Amorim em jogo contra o Fulham, pela Premier League
imagem cameraTécnico do Manchester United, Rúben Amorim em jogo contra o Fulham, pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)
João Pedro Rodrigues
Dia 13/09/2025
10:35
O Manchester United encara o Manchester City, no domingo (14), às 12h30, no Etihad Stadium, pela quarta rodada da Premier League. Em entrevista coletiva, realizada na última sexta-feira (12), o treinador Ruben Amorim revelou quem será o goleiro titular da equipe no clássico. Os Diabos Vermelhos tiveram problemas na posição nos últimos meses e negociaram o contestado André Onana, que foi emprestado ao Trabzonspor, da Turquia.

Para a vaga deixada pelo camaronês, o United contratou o belga Senne Lammens, do Royal Antwerp. Porém, mesmo com a chegada do novo goleiro, Ruben Amorim irá apostar na solução caseira: o turco Altay Bayındır, que foi titular nas últimas partidas da equipe antes da Data Fifa.

— Liga diferente, país diferente, bola diferente. Eles vão brigar pela posição. É claro. Altay (Bayındır) vai ser titular. Ele está pronto para jogar, ele vai jogar. Estamos muito satisfeitos, Lammens é um goleiro com muito potencial. Porém, estamos em um momento em que precisamos de um goleiro muito forte, com muita experiência, mas também temos que olhar para o presente, mas com foco no futuro, um pouco dos dois — afirmou Amorim.

Altay Bayındır goleiro Manchester United
Altay Bayındır é goleiro do Manchester United desde 2023 (Foto: Divulgação/Instagram)

Goleiros no Manchester United

Bayındır chegou ao Manchester United em setembro de 2023, para ser reserva do recém-contratado André Onana. Durante a temporada, o turco começou a ser utilizado nas copas nacionais, enquanto o camaronês jogava apenas na Premier League e nas competições europeias. Porém, com o desempenho abaixo de Onana, Altay assumiu a titularidade do gol do United, sendo titular nas três primeiras rodadas do Campeonato Inglês.

Enquanto isso, André foi utilizado na única partida da equipe em copas nesta temporada, quando o Manchester United foi superado, nos pênaltis, pelo Grimsby Town, da quarta divisão. Na partida, o camaronês falhou nos gols sofridos e, além disso, defendeu apenas uma penalidade em treze cobrados.

Sem clima na equipe, o United negociou Onana ao Trabzonspor, da Turquia, por empréstimo de uma temporada. Para o lugar, o clube trouxe o belga Senne Lammens, do Royal Antwerp, para disputar a vaga com Bayındır.

Senne Lammens em ação no Royal Antwerp (Foto: Reprodução)
Senne Lammens em ação no Royal Antwerp (Foto: Reprodução)

