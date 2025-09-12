Guardiola compara Haaland a reforço de rival: ‘Um pouco acima’

O Manchester City terá o clássico contra o Manchester United, no domingo (14), pela quarta rodada da Premier League. Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (12), um jornalista perguntou à Pep Guardiola onde estaria Erling Haaland no ranking de centroavantes, já que, anteriormente, Arne Slot, que afirmou que Alexander Isak, novo centroavante dos Reds, é o melhor centroavante do mundo.

— Um pouco acima. Isak é um jogador excepcional, mas Haaland, como atacante é o melhor. Mas, claro, ele deve ser um jogador de primeira, exatamente por causa do que eles pagam, é óbvio. Ninguém está dizendo que Isak não é um bom jogador, mas as estatísticas de Erling sugerem que ele é realmente um jogador fenomenal. Outro diria Mbappé, outro diria Messi, outro diria Cristiano e tudo bem. É por isso que ele é um jogo de opiniões e todos podem ter seus direitos. O que estou dizendo é que eu não trocaria o Erling por ninguém, porque eu o conheço — afirmou Guardiola.

Guardiola é treinador do Manchester City (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Haaland e Isak

Em 149 jogos pelo Manchester City, Erling Haaland já marcou 127 gols. Já, apenas na Premier League, o norueguês já marcou 88 vezes em quatro temporadas. Com Pep Guardiola, conquistou duas vezes o campeonato inglês (2023 e 2024), a Uefa Champions League (2023), Copa da Inglaterra (2023) e a Supercopa da Europa (2023). Entre os prêmios individuais, Haaland teve duas artilharias da Premier League (2023 e 2024). Além disso, foi vencedor da Chuteira de Ouro (2023) e levou o prêmio de Melhor Jogador da Uefa (2023).

Nesta temporada, Haaland teve bom início, com três gols nas três primeiras rodadas. Porém, diferente do norueguês, o Manchester City teve começo irregular, com uma vitória e duas derrotas.

O atacante Erling Haaland na derrota do Manchester City para o Tottenham, pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Já Alexander Isak se tornou a contratação mais cara da história do Liverpool, que desembolsou 145 milhões de euros para adquirir o centroavante do Newcastle, após longa novela. Com a camisa dos Magpies, o sueco teve 109 atuações e marcou 62 vezes. Na última temporada, conquistou a Copa da Liga Inglesa e foi vice-artilheiro da Premier League com 23 gols.

A estreia de Isak com a camisa do Liverpool deverá acontecer no domingo (14), quando os Reds visitam o Burnley, no Turf Moor, em duelo pela quarta rodada da Premier League.

