Ex-dono do Tottenham recebe indulto de Trump após condenação por fraude
Empresário foi acusado de conspiração e fraude financeira
Joe Lewis, o bilionário ex-dono do Tottenham, recebeu perdão presidencial de Donald Trump, dos Estados Unidos. Em 2024, o empresário se declarou culpado de três acusações criminais em caso de uso indevido de informação privilegiada no mercado de capitais, chamado de insider trading.
Acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de conspiração e fraude financeira, Lewis teria repassado informações confidenciais sobre empresas de capital aberto a seus pilotos particulares, amigos, assistentes pessoais e amantes. Segundo as autoridades, a operação rendeu milhões de dólares em lucros. No ano passado, o inglês se livrou da prisão após acordo com os promotores com a declaração de culpa.
— O Sr. Lewis admitiu ter cometido um erro terrível, não contestou a extradição no caso e pagou uma multa de 5 milhões de dólares — disse um funcionário da Casa Branca à BBC, que também informou que o indulto foi aprovado após solicitação para que pudesse receber tratamento médico e visitar seus netos e bisnetos no país.
Em comunicado, o ex-dono do Tottenham celebrou a decisão e manifestou interesse em seguir atuando junto à família:
— Estou feliz que tudo isso tenha ficado para trás e que eu possa aproveitar a aposentadoria e ver minha família e meus familiares continuarem a construir nossos negócios com base na qualidade e na busca pela excelência que se tornaram nossa marca registrada — disse.
Tudo sobre
