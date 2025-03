Treinador cobra disciplina de estrela do Real Madrid

O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, elogiou Jude Bellingham como um verdadeiro líder, mas ressaltou a necessidade de maior disciplina tática por parte do meio-campista do Real Madrid. Segundo Tuchel, o jovem de 21 anos tentou fazer "demais" durante a Euro 2024, torneio no qual a Inglaterra terminou como vice-campeã.

Bellingham foi titular e jogou os 90 minutos na vitória por 2 a 0 sobre a Albânia, na última sexta-feira (22), em Wembley, na estreia de Tuchel no comando da seleção inglesa. O meio-campista deu a assistência para o primeiro gol de Myles Lewis-Skelly. Desde sua estreia pela seleção, em novembro de 2020, aos 17 anos, Bellingham já soma 41 jogos e seis gols pela equipe nacional.

Para Tuchel, é um privilégio trabalhar com o jogador do Real Madrid, mas ele acredita que ajustes na abordagem do atleta podem torná-lo ainda mais eficiente.

- Ele está sempre pronto para dar tudo de si, mas precisamos ajudá-lo a jogar de maneira mais econômica dentro da estrutura da equipe, mantendo ou até ampliando seu impacto em campo - afirmou o treinador.

O técnico também destacou a importância da sincronia entre os jogadores chave da equipe.

- Precisamos garantir que os líderes, como ele, caminhem na mesma direção, joguem no mesmo ritmo e se ajudem mutuamente. Talvez seja necessário um pouco mais de disciplina para conservar energia para os momentos decisivos", acrescentou o alemão.

Tuchel ainda mencionou a necessidade de Bellingham controlar melhor suas emoções em campo.

- Ele adora falar com o árbitro e os auxiliares. É um jogador extremamente emocional e demonstra um enorme desejo de vencer. Ele precisa aprender a canalizar essas emoções, mas isso nunca será um problema, pois é bom tê-lo como é - destacou o Tuchel.

A postura de Bellingham em relação à arbitragem já gerou polêmicas no passado. Em uma partida do Campeonato Espanhol contra o Osasuna, ele foi expulso por discutir com o árbitro Jose Luis Munuera Montero.

Outro caso foi em dezembro de 2021, quando atuava pelo Borussia Dortmund, quando o inglês foi multado em €40 mil após questionar publicamente a nomeação do juiz Felix Zwayer, que havia sido suspenso por envolvimento em um escândalo de manipulação de resultados em 2005.

A seleção inglesa segue sua preparação para as próximas competições, e Bellingham terá a oportunidade de demonstrar sua evolução na partida contra a Letônia, marcada para segunda-feira (25), novamente em Wembley.