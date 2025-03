Ídolo do Real Madrid dá indícios sobre seu futuro no clube

Com 39 anos, Luka Modric já se decidiu sobre seu futuro no futebol. O ídolo do Real Madrid deseja continuar seu legado no clube merengue, mas pede paciência no processo de renovação. O contrato do croata se encerra no final da temporada, em junho.

Em entrevista ao "Telefoot", programa de futebol francês, o meio-campista afirmou que ainda não pensa em aposentadoria, mesmo perto de completar 40 anos de idade.

Modric comemorando seu gol pelo Real Madrid (JAVIER SORIANO / AFP)

— Ainda não penso em aposentadoria. Eu simplesmente disse que adoraria me aposentar no Real Madrid, isso seria um sonho para mim. Mas veremos o que acontece. Ainda temos muitas partidas pela frente. Preciso me concentrar no que resta, pois ainda temos muito to jogar. Não sinto pressão - disse o croata sobre a possível renovação.

História com a camisa merengue

Em agosto de 2012, após meses de negociações, o Real Madrid acertou a contratação de Modric para cinco temporadas por 35 milhões de euros. Nos primeiros meses, o jogador não conseguiu se encaixar no time de José Mourinho e foi escolhido como a pior contratação do clube pelo jornal espanhol "Marca".

Com a chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti, Modric se firmou como titular da equipe. Na temporada de 2013/14, o croata esteve na equipe da temporada da UEFA e venceu o prêmio de "melhor meio-campista" da La Liga.

Modric em campo pela Champions League (THOMAS COEX / AFP)

Desde então, o jogador não saiu da equipe titular do time. Com Zidedíne Zidane como novo treinador do Real Madrid, Modric conquistou três títulos de Champions League seguidos e, com a ótima campanha do atleta na Copa do Mundo de 2018, foi eleito o melhor jogador do mundo desse ano.

Apesar de não estar mais entre os onze titulares atualmente, o croata representa uma figura de liderança no clube merengue e entra em momentos decisivos da temporada