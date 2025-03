Pronto para sua estreia pela Inglaterra nesta sexta-feira (21), Thomas Tuchel não se intimidou ao expor sua opinião sobre o fracasso recente dos Three Lions na Eurocopa de 2024, em que perderam a final para a Espanha. De acordo com o alemão, a equipe estava com medo.

— (Falta) identidade, clareza, ritmo, repetição de padrões, liberdade dos jogadores, a expressão dos jogadores, a fome. Ao meu ver, eles estavam com mais medo de serem eliminados do que com a fome de vencer — disse Tuchel em coletiva da Inglaterra.

— (Está faltando) as pessoas sentirem 'esse é o time a ser batido'. Que cheguemos com um grupo a ser batido, que saibamos, ao chegarmos após a qualificação, que todos saibam que este é o time a ser batido (...) Essa era a minha sensação assistindo pela TV, antes mesmo de saber que estaria no comando. Era uma afirmação bem clara e quero que joguemos com uma fome de vencer. Queremos implementar a união e a alegria de vencer ao invés do medo de perder — completou.

Os últimos anos da seleção inglesa refletem bem a fala de Tuchel. Em uma safra repleta de joias como Phil Foden, Bukayo Saka, Jude Bellingham, entre outros, o equipe não conseguiu sair da fila de espera para conquistar um troféu. Foram duas finais de Euro (2020 e 2024) perdidas, além de duas eliminações nas quartas e semis da Copa do Mundo (2018 e 2022).

Depois de meses de espera, Thomas Tuchel finalmente fará sua estreia pela Inglaterra nesta sexta-feira (21), em partida válida pela primeira rodadas das Eliminatórias Europeias para a Copa de 2026. Além da Albânia, adversária da vez, os Three Lions terão Andorra, Letônia e Sérvia no grupo.