Meia brilha, e Aston Villa supera Nottingham Forest pela Premier League
John McGinn marcou duas vezes na vitória dos Villans
O Aston Villa derrotou o Nottingham Forest por 3 a 1 em partida válida pela 20º rodada da Premier League, neste sábado (3), no Villa Park, em Birmingham (ING). Com golaço de Ollie Watkins e dois de John McGinn, os Villans se recuperam na competição e emplacaram a 12ª vitória em 13 jogos. O gol do time visitante foi marcado por Morgan Gibbs-White.
Com o resultado, o Aston Villa chegou aos 42 pontos, na segunda colocação da Premier League, três a menos que o líder Arsenal. Já o Forest é o 17º, com 18 pontos, quatro a mais que o West Ham, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
Como foi Aston Villa x Nottingham Forest?
Em casa, o Aston Villa teve o controle da bola nos primeiros lances, com quase 85% de posse na marca de 10 minutos, mas sem conseguir furar o bloqueio da defesa do Forest. Do outro lado, o Nottingham apostava em contra-ataques e quase abriu o placar com Omari Hutchinson, em chute de fora da área, mas parou em Dibu Martínez.
Nos acréscimos, Ollie Watkins recebeu a bola perto da grande área de Morgan Rodgers, virou e chutou no ângulo do goleiro brasileiro John para abrir o placar ao Aston Villa. O atacante chegou ao quarto gol em três jogos consecutivos na Premier League.
No retorno do intervalo, o Aston Villa chegou ao segundo gol logo aos três minutos. Em cruzamento rasteiro de Matty Cash, John McGinn pegou de primeira na entrada da área e superou John para ampliar o placar. Com dois gols de desvantagem, o Nottingham Forest começou a ter mais presença de ataque e, em escapada pela direita, Dilane Bakwa lançou para Morgan Gibbs-White, que disparou livre e, cara-cara com Dibu Martínez, finalizou de cavadinha para diminuir em 2 a 1.
Com o Forest mais no ataque, o Aston Villa conseguiu encontrar mais espaços na defesa do adversário. Em lançamento de Youri Tielemans, McGinn conseguiu se antecipar a saída de John e, da intermediária, finalizou ao gol vazio para marcar o terceiro dos Villans na partida. No lance, o goleiro brasileiro se lesionou e deu lugar a Matz Sels. Ao fim, o time de Birmingham consolidou a vitória por 3 a 1.
O que vem por aí?
O Aston Villa terá seu próximo desafio contra o Tottenham no sábado (10), às 14h45, no horário de Brasília, no Tottenham Hotspur Stadium, em partida válida pela 3ª fase da FA Cup. O Nottingham Forest, por sua vez, enfrentará o Wrexham, na sexta-feira (9), às 16h30, no Racecourse Ground, também pela Copa da Inglaterra.
