⚽COMO FOI A PARTIDA?

O Tottenham teve o controle da partida inteira. O primeiro gol saiu logo aos 25 minutos do primeiro tempo. Udogie colocou para dentro depois de bela jogada de Son. Depois, Richarlison, balançou as redes duas vezes, aos 36 minutos, ainda no primeiro tempo, e depois aos 14, já na segunda etapa. O primeiro gol do Pombo também contou com assistência de Son. O sul-coreano ainda sofreu e bateu o pênalti do quarto gol. No final, aos 46 minutos, o brasileiro Joelinton fez o gol de honra dos visitantes.