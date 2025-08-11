Rival do City na Premier League negocia contratação de Savinho
Brasileiro deu o ok para a transferência aos Spurs, e aguarda o acerto entre os clubes
O Tottenham abriu negociações com o Manchester City pela contratação do atacante Savinho. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, as negociações para adquirir o brasileiro estão em andamento, com o time de Pep Guardiola disposto a vendê-lo. O jogador deu o ok para a transferência aos Spurs, e aguarda o acerto entre os clubes em operação avaliada em torno de 70 milhões de euros (R$ 443 milhões) entre valor fixo e bônus.
Savinho entende que terá mais minutos no Tottenham do que em Manchester, e também protagonismo para brigar por um lugar na lista final de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira a um ano da Copa do Mundo. A transferência depende exclusivamente de um acerto entre os clubes.
Campeão da Europa League e um dos representantes ingleses na próxima edição da Champions, o Tottenham busca reforçar o setor ofensivo após a saída do ídolo Son para a MLS. Os atacantes Mohammed Kudus, do West Ham, e Mathys Tel, do Bayern de Munique, já foram contratados e Savinho seria a terceira peça para aprimorar o setor.
Savinho fora do Grupo City?
Savinho surgiu nas categorias de base do Atlético-MG e foi vendido ao Grupo City em junho de 6,5 milhões de euros (R$ 33,5 milhões à época) e foi jogar pelo Troyes, da França. Ao chegar no Girona por empréstimo, o jogador se destacou na temporada 2023/24 de La Liga, que lhe rendeu convocação para a Seleção Brasileira de Dorival Júnior.
Com a Amarelinha, o atacante disputou 13 jogos, com um gol e uma assistência no ciclo. Savinho teve números expressivos em sua primeira temporada pelo Manchester City, com 48 partidas, sendo 36 como titular, além de três gols marcados e 11 assistências.
