A primeira etapa começou como se esperava, o Manchester City, que defende o título da competição, tendo amplo domínio das ações. A ausência de seu artilheiro, Haaland parecia não ser para o time de Pep Guardiola que teve mais finalizações e maior posse de bola no tempo inicial. No entanto, apesar do maior controle dos visitantes, foi o Luton Town que abriu o placar, já nos acréscimos com Elijah Adebayo.