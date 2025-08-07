Tottenham confirma ruptura no ligamento do joelho de destaque da equipe

O Tottenham confirmou, nesta quinta-feira (7), a gravidade da lesão de James Maddison, que saiu machucado do amistoso de pré-temporada contra o Newcastle na Coreia do Sul. O jogador de 28 anos sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, e deve ficar de fora pelos próximos seis meses, no mínimo. O time ainda confirmou que Maddison realizará uma cirurgia nos próximos dias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

James Maddison, meia-atacante e camisa 10 do Tottenham, sofreu uma nova lesão no joelho durante amistoso de pré-temporada contra o Newcastle. O amistoso, realizado na Coreia do Sul, neste domingo (3), marcou a despedida de Heung-min Son dos Spurs.

continua após a publicidade

Maddison havia entrado em campo aos 30 minutos do segundo tempo, mas precisou ser retirado do campo com ajuda de uma maca nove minutos depois, quando sentiu fortes dores no joelho e caiu no gramado.

A lesão aconteceu no mesmo local que afastou Maddison da reta final da última temporada, incluindo a decisão da Europa League, vencida pelos Spurs. Visivelmente abatido, o camisa 10 deixou o campo com as mãos no rosto, preocupado com a gravidade do problema.

continua após a publicidade

Thomas Frank lamenta a lesão do jogador

— A vida e o futebol, às vezes, podem ser belos e brutais ao mesmo tempo. Foi isso que vimos hoje. Parece uma lesão séria no Maddison, mas também vivemos um momento especial com a despedida de Son — declarou o treinador do Tottenham

Veja a nota oficial do Tottenham sobre a lesão de Maddison

— Podemos confirmar que James Maddison passará por uma cirurgia devido à ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. O meio-campista de 28 anos sofreu a lesão durante o amistoso de pré-temporada contra o Newcastle United, no último domingo, em Seul. A cirurgia será realizada nos próximos dias e, após o procedimento, James iniciará o processo de reabilitação com a nossa equipe médica. Todos no Tottenham Hotspur desejam a James uma recuperação completa e rápida. Estaremos ao seu lado em cada etapa desse processo.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.