Em duelo das sensações do Campeonato Alemão, Stuttgart e Bayer Leverkusen empataram em 1 a 1 na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, neste domingo (10). Apesar do empate, o líder Leverkusen terminou a 14ª rodada com uma vantagem ainda maior em relação ao segundo colocado, Bayern de Munique, que foi derrotado pelo Frankfurt por 5 a 1 no sábado (9).