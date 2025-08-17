menu hamburguer
Futebol Internacional

Técnico do Tottenham se derrete por atuação de Richarlison

Brasileiro marcou dois gols na vitória dos Spurs por 3 a 0 sobre o Burnley

imagem cameraRicharlison comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 17/08/2025
08:48
  • Mais Notícias

Autor de dois gols na vitória do Tottenham por 3 a 0 sobre o Burnley, no sábado (16), pela rodada de estreia da Premier League, o atacante Richarlison começou a temporada com moral do novo técnico e foi titular nos dois jogos da temporada. Após o jogo, Thomas Frank rasgou elogios ao brasileiro.

— Ter um atacante que aproveita essas duas chances nos ajuda a vencer o jogo. Merece muitos elogios. Ele foi muito bem contra o PSG (na derrota no meio da semana na Supercopa), mas hoje foi excepcional — disse o técnico do Tottenham.

— Sempre gostei do Richarlison e sempre o achei um bom jogador quando jogava pelo Everton. Quando chegou ao Tottenham, ele sofreu com lesões, então sabemos que precisamos protegê-lo e desenvolvê-lo. Os primeiros sinais são bons — finalizou.

O segundo gol do "Pombo", inclusive, foi uma pintura de voleio, semelhante ao que anotou pela Seleção Brasileira diante da Sérvia, na Copa do Mundo de 2022.

A vitória do Tottenham em casa faz com que a equipe comece bem a Premier League 2025/26, com a terceira colocação, após uma campanha abaixo na temporada passada. Na próxima rodada, os Spurs enfrentam o poderoso Manchester City. O confronto está previsto para acontecer no sábado (23), às 8h30 (de Brasília), no Etihad Stadium.

Richarlison - Tottenham x Burnley
Richarlison comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Show de Richarlison: como foi o jogo entre Tottenham e Burnley

Com o favoritismo a seu favor, os Spurs dominaram o confronto e abriram o placar sem muita demora. Aos 9 minutos, Kudus recebeu pelo lado direito de ataque e cruzou bola à meia altura, na direção da marca do pênalti. Com um "sem pulo", Richarlison bateu de pé direito, tirando de Dúbravka.

No segundo tempo, o camisa 9 voltou a aparecer com letalidade na área. Sarr, Pedro Porro e Kudus triangularam pela direita, e depois de driblar a marcação, o ganês voltou a achar cruzamento para o brasileiro, que emendou grande voleio no canto do goleiro e ampliou a vantagem na capital inglesa.

Seis minutos depois, acionado no pivô como por boa parte do jogo, Richarlison prendeu a marcação, Pape Matar Sarr arrastou e cortou a defesa. Clareando a jogada, o central encontrou grande passe para Brennan Johnson, que só teve o trabalho de tirar de Dúbravka e fechar a conta.

