menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Estêvão se torna o brasileiro mais valioso da Premier League, segundo site especializado

Estêvão também se tornou o terceiro brasileiro mais valioso do mundo

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Lessa,
Dia 28/12/2025
10:30
Atualizado há 2 minutos
Estêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
imagem cameraEstêvão comemorando o primeiro gol marcado pela Champions League (Foto: Glyn Kirk/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

No começo de dezembro de 2025, o mercado do futebol inglês foi atualizado, e Estêvão se tornou o brasileiro mais valioso da Premier League. Além disso, o craque revelado nas categorias de base do Palmeiras é o terceiro brasileiro mais valioso do mundo, segundo o site "Transfermarkt", especializado em valores de mercado.

continua após a publicidade

Nascido em 2007, o garoto começou na base do Cruzeiro, depois, foi vendido ao Verdão, onde ascendeu ao profissional. Agora, o jogador veste a camisa do Chelsea, da Inglaterra, e com menos de 6 meses na Terra do Rei, já é o brasileiro mais valioso da competição. Em relação à todos os atletas brasileiros de futebol no mundo, Estêvão é o terceiro mais valioso, atrás apenas de Raphinha, do Barcelona, e Vini Jr, do Real Madrid.

Antes da última atualização da plataforma alemã, referência em valores do mercado do futebol, Estêvão valia 60 milhões de euros (R$ 389 milhões), agora, o garoto valorizou incríveis 20 milhões de euros e passou a valer 80 milhões de euros (R$ 520 milhões), ultrapassando nomes como Bruno Guimarães, Matheus Cunha e Gabriel Magalhães. Antes da atualização, Estevão não estava nem mesmo no top 3 brasileiros mais valiosos da Liga Inglesa.

continua após a publicidade

Diversos motivos podem garantir uma valorização significante a um jogador. No caso de Estêvão, alguns fatores foram determinantes. Entre eles, as convocações constantes para a Seleção Brasileira e as grandes atuações com a camisa dos Blues podem ter sido as principais razões.

Estêvão, do Chelsea, ajoelhado. (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Estêvão, do Chelsea, ajoelhado. (Foto: Adrian Dennis / AFP)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Veja a lista dos brasileiros mais valiosos da Premier League:

    1.
  1. Estêvão – Chelsea – 80 milhões de euros (R$ 520 milhões)
    2. 2.
  2. Bruno Guimarães – Newcastle United – 75 milhões de euros (R$ 487,5 milhões)
    3. 3.
  3. Gabriel Magalhães – Arsenal – 75 milhões de euros (R$ 487,5 milhões)
    4. 4.
  4. Matheus Cunha – Manchester United – 70 milhões de euros (R$ 455 milhões)
    5. 5.
  5. João Pedro – Chelsea – 65 milhões de euros (R$ 422,5 milhões)
    6. 6.
  6. Savinho – Manchester City – 45 milhões de euros (R$ 292,5 milhões)
    7. 7.
  7. Andrey Santos – Chelsea – 40 milhões de euros (R$ 260 milhões)
    8. 8.
  8. Igor Thiago – Brentford – 35 milhões de euros (R$ 227,5 milhões)
    9. 9.
  9. Richarlison – Tottenham – 28 milhões de euros (R$ 182 milhões)
    10. 10.
  10. Casemiro – Manchester United – 8 milhões de euros (R$ 52 milhões)

Veja quem são os 10 brasileiros mais valiosos do mundo:

    1.
  1. Vinícius Júnior – Real Madrid – 150 milhões de euros (R$ 975 milhões)
    2. 2.
  2. Raphinha – Barcelona – 90 milhões de euros (R$ 585 milhões)
    3. 3.
  3. Estêvão – Chelsea – 80 milhões de euros (R$ 520 milhões)
    4. 4.
  4. Rodrygo – Real Madrid – 80 milhões de euros (R$ 520 milhões)
    5. 5.
  5. Bruno Guimarães – Newcastle United – 75 milhões de euros (R$ 487,5 milhões)
    6. 6.
  6. Gabriel Magalhães – Arsenal – 75 milhões de euros (R$ 487,5 milhões)
    7. 7.
  7. Matheus Cunha – Manchester United – 70 milhões de euros (R$ 455 milhões)
    8. 8.
  8. João Pedro – Chelsea – 65 milhões de euros (R$ 422,5 milhões)
    9. 9.
  9. Murillo – Nottingham Forest – 55 milhões de euros (R$ 357,5 milhões)
    10. 10.
  10. Bremer – Juventus – 50 milhões de euros (R$ 325 milhões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias