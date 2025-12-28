No começo de dezembro de 2025, o mercado do futebol inglês foi atualizado, e Estêvão se tornou o brasileiro mais valioso da Premier League. Além disso, o craque revelado nas categorias de base do Palmeiras é o terceiro brasileiro mais valioso do mundo, segundo o site "Transfermarkt", especializado em valores de mercado.

Nascido em 2007, o garoto começou na base do Cruzeiro, depois, foi vendido ao Verdão, onde ascendeu ao profissional. Agora, o jogador veste a camisa do Chelsea, da Inglaterra, e com menos de 6 meses na Terra do Rei, já é o brasileiro mais valioso da competição. Em relação à todos os atletas brasileiros de futebol no mundo, Estêvão é o terceiro mais valioso, atrás apenas de Raphinha, do Barcelona, e Vini Jr, do Real Madrid.

Antes da última atualização da plataforma alemã, referência em valores do mercado do futebol, Estêvão valia 60 milhões de euros (R$ 389 milhões), agora, o garoto valorizou incríveis 20 milhões de euros e passou a valer 80 milhões de euros (R$ 520 milhões), ultrapassando nomes como Bruno Guimarães, Matheus Cunha e Gabriel Magalhães. Antes da atualização, Estevão não estava nem mesmo no top 3 brasileiros mais valiosos da Liga Inglesa.

Diversos motivos podem garantir uma valorização significante a um jogador. No caso de Estêvão, alguns fatores foram determinantes. Entre eles, as convocações constantes para a Seleção Brasileira e as grandes atuações com a camisa dos Blues podem ter sido as principais razões.

Veja a lista dos brasileiros mais valiosos da Premier League:

1 . Estêvão – Chelsea – 80 milhões de euros (R$ 520 milhões) 2 . Bruno Guimarães – Newcastle United – 75 milhões de euros (R$ 487,5 milhões) 3 . Gabriel Magalhães – Arsenal – 75 milhões de euros (R$ 487,5 milhões) 4 . Matheus Cunha – Manchester United – 70 milhões de euros (R$ 455 milhões) 5 . João Pedro – Chelsea – 65 milhões de euros (R$ 422,5 milhões) 6 . Savinho – Manchester City – 45 milhões de euros (R$ 292,5 milhões) 7 . Andrey Santos – Chelsea – 40 milhões de euros (R$ 260 milhões) 8 . Igor Thiago – Brentford – 35 milhões de euros (R$ 227,5 milhões) 9 . Richarlison – Tottenham – 28 milhões de euros (R$ 182 milhões) 10 . Casemiro – Manchester United – 8 milhões de euros (R$ 52 milhões)

