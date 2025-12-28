Estêvão se torna o brasileiro mais valioso da Premier League, segundo site especializado
Estêvão também se tornou o terceiro brasileiro mais valioso do mundo
No começo de dezembro de 2025, o mercado do futebol inglês foi atualizado, e Estêvão se tornou o brasileiro mais valioso da Premier League. Além disso, o craque revelado nas categorias de base do Palmeiras é o terceiro brasileiro mais valioso do mundo, segundo o site "Transfermarkt", especializado em valores de mercado.
Nascido em 2007, o garoto começou na base do Cruzeiro, depois, foi vendido ao Verdão, onde ascendeu ao profissional. Agora, o jogador veste a camisa do Chelsea, da Inglaterra, e com menos de 6 meses na Terra do Rei, já é o brasileiro mais valioso da competição. Em relação à todos os atletas brasileiros de futebol no mundo, Estêvão é o terceiro mais valioso, atrás apenas de Raphinha, do Barcelona, e Vini Jr, do Real Madrid.
Antes da última atualização da plataforma alemã, referência em valores do mercado do futebol, Estêvão valia 60 milhões de euros (R$ 389 milhões), agora, o garoto valorizou incríveis 20 milhões de euros e passou a valer 80 milhões de euros (R$ 520 milhões), ultrapassando nomes como Bruno Guimarães, Matheus Cunha e Gabriel Magalhães. Antes da atualização, Estevão não estava nem mesmo no top 3 brasileiros mais valiosos da Liga Inglesa.
Diversos motivos podem garantir uma valorização significante a um jogador. No caso de Estêvão, alguns fatores foram determinantes. Entre eles, as convocações constantes para a Seleção Brasileira e as grandes atuações com a camisa dos Blues podem ter sido as principais razões.
Veja a lista dos brasileiros mais valiosos da Premier League:
- Estêvão – Chelsea – 80 milhões de euros (R$ 520 milhões)
- Bruno Guimarães – Newcastle United – 75 milhões de euros (R$ 487,5 milhões)
- Gabriel Magalhães – Arsenal – 75 milhões de euros (R$ 487,5 milhões)
- Matheus Cunha – Manchester United – 70 milhões de euros (R$ 455 milhões)
- João Pedro – Chelsea – 65 milhões de euros (R$ 422,5 milhões)
- Savinho – Manchester City – 45 milhões de euros (R$ 292,5 milhões)
- Andrey Santos – Chelsea – 40 milhões de euros (R$ 260 milhões)
- Igor Thiago – Brentford – 35 milhões de euros (R$ 227,5 milhões)
- Richarlison – Tottenham – 28 milhões de euros (R$ 182 milhões)
- Casemiro – Manchester United – 8 milhões de euros (R$ 52 milhões)
Veja quem são os 10 brasileiros mais valiosos do mundo:
- Vinícius Júnior – Real Madrid – 150 milhões de euros (R$ 975 milhões)
- Raphinha – Barcelona – 90 milhões de euros (R$ 585 milhões)
- Estêvão – Chelsea – 80 milhões de euros (R$ 520 milhões)
- Rodrygo – Real Madrid – 80 milhões de euros (R$ 520 milhões)
- Bruno Guimarães – Newcastle United – 75 milhões de euros (R$ 487,5 milhões)
- Gabriel Magalhães – Arsenal – 75 milhões de euros (R$ 487,5 milhões)
- Matheus Cunha – Manchester United – 70 milhões de euros (R$ 455 milhões)
- João Pedro – Chelsea – 65 milhões de euros (R$ 422,5 milhões)
- Murillo – Nottingham Forest – 55 milhões de euros (R$ 357,5 milhões)
- Bremer – Juventus – 50 milhões de euros (R$ 325 milhões)
