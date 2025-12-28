Léo Ortiz relembra duelo com PSG e elege jogador que mais impressionou

Um dos pilares do Flamengo na temporada 2025, Léo Ortiz esteve entre os convidados do Jogo das Estrelas e aproveitou o evento para relembrar um dos confrontos mais marcantes do ano: o duelo contra o PSG, na final Intercontinental. Em entrevista ao Lance!, o zagueiro rubro-negro destacou o nível técnico da equipe francesa e apontou quais jogadores mais o impressionaram em campo.

Presente no Jogo das Estrelas 2025, Léo Ortiz revisitou a experiência de enfrentar o PSG no Mundial e não escondeu a admiração pelo nível apresentado pelos campeões da Champions League.

Léo Ortiz destaca jogadores do PSG

Entre os nomes que mais chamaram sua atenção, Ortiz destacou Nuno Mendes. O zagueiro ressaltou a combinação de força física, habilidade e inteligência tática do lateral português, características que, segundo ele, ficam ainda mais evidentes quando observadas de perto, dentro do campo.

Outro jogador citado como diferente foi Vitinha. Para Léo Ortiz, o meio-campista se destacou pela leitura de jogo e pela forma como dita o ritmo da equipe francesa, sendo, em sua avaliação, o atleta mais fora da curva entre os adversários enfrentados.

Apesar da qualidade individual e coletiva do PSG, Léo Ortiz fez questão de valorizar a atuação do Flamengo. Para ele, o desempenho rubro-negro foi fruto de mérito próprio, diante de um elenco recheado de estrelas e considerado, hoje, um dos melhores do mundo. O zagueiro lembrou que o time francês havia conquistado a Champions League com autoridade, incluindo a goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final, o que torna o nível do enfrentamento ainda mais significativo.

Mesmo com poucos minutos em campo, Ousmane Dembélé também deixou forte impressão. O defensor explicou que a ambidestria do atacante francês salta aos olhos, tornando suas ações imprevisíveis e difíceis de defender, algo que se percebe com ainda mais clareza durante o confronto direto.

Como foi a partida entre PSG e Flamengo?

O confronto terminou empatado por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar. Nos pênaltis, o PSG levou a melhor por 2 a 1, após Safonov defender as cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo. Ainda assim, Ortiz destacou que a atuação do Flamengo foi motivo de orgulho e aprendizado, descrevendo a experiência como algo marcante e inspirador ao enfrentar jogadores desse patamar.

