Futebol Internacional

Com show de Modric, Milan vence Verona no Campeonato Italiano

Equipe de Massimiliano Allegri coloca pressão na Inter de Milão

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/12/2025
10:29
Nkunku celebra gol do Milan sobre o Verona, pelo Campeonato Italiano
imagem cameraNkunku celebra gol do Milan sobre o Verona, pelo Campeonato Italiano (Foto: Piero Cruciatti/AFP)
O Milan venceu o Verona por 3 a 0, neste domingo (28), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, no San Siro. O norte-americano Pulisic abriu o placar na etapa inicial, enquanto Nkunku balançou as redes duas vezes em um dia inspirado de Luka Modric, que participou de dois gols.

Como foi Milan x Verona?

Em um primeiro tempo muito truncado, o Milan quase abriu o placar sobre o Verona com Loftus-Cheek soltando uma bomba da entrada da área, mas passando ao lado da trave. Sem grandes oportunidades, os mandantes abriram o placar somente aos 45 minutos com Modric cobrando um escanteio na área, Rabiot desviando na primeira trave e Pulisic surgindo no segundo poste para finalizar e estufar as redes.

Na volta do intervalo, o Milan não demorou para ampliar o placar, e Nkunku balançou as redes aos dois minutos convertendo uma cobrança de pênalti. Aos sete minutos, Modric fez boa jogada individual e bateu de canhota de fora da área na trave, enquanto Nkunku aproveitou o rebote e marcou seu segundo gol na partida. Com larga vantagem, os mandantes não forçaram um estilo mais ofensivo, enquanto o Verona encontrava dificuldades pra chegar ao ataque e criar jogadas de perigo.

Nkunku e Modric se abraçam na vitória do Milan sobre o Verona
Nkunku e Modric se abraçam na vitória do Milan sobre o Verona (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

