Hakimi faz críticas à torcida do Marrocos antes da Copa do Mundo: 'Não gostei'

Destaque do Marrocos, Hakimi fez críticas à torcida de sua seleção por conta das vaias após o empate com o Mali, pela Copa Africana de Nações. O destaque do adversário do Brasil na Copa do Mundo revelou incômodo na véspera do duelo contra Zãmbia.

- Fizemos uma ótima partida contra uma grande equipe. A Copa Africana de Nações não é fácil. Sei que os torcedores e jornalistas são muito exigentes. Eles querem que Marrocos vença sempre, acham que é fácil. Mas não podemos nos esquecer de manter os pés no chão. Marrocos é uma grande nação que sempre quer vencer, mas existem adversários. E estamos trabalhando muito bem. A cada partida, ganhamos mais confiança. Sabemos o que precisamos melhorar. O técnico está fazendo um ótimo trabalho. Mas precisamos de todos, dos torcedores e dos jornalistas. Não gostei do que aconteceu no intervalo do primeiro jogo e no final do segundo tempo (sobre as vaias recebidas).

Após ter assistido ao empate entre Marrocos e Mali no banco de reservas, Hakimi afirmou estar apto a jogar contra Zâmbia. O atleta está recuperado de uma lesão no tornozelo, que o afastou nas últimas semanas de partidas com o PSG.

- Estou me sentindo bem. Elaboramos um programa com o treinador e a equipe médica. Eu não estava me sentindo 100% para jogar na última partida. Mas o treinador sabia que eu estava disponível para ajudar a equipe. Agora, me sinto muito melhor. Estou pronto se for necessário. Caso contrário, ajudarei a equipe, como já fiz saindo do banco de reservas. Para mim, o objetivo é ganhar a Copa Africana de Nações, mesmo que eu não jogue.

Na atual edição da Copa Africana de Nações, Marrocos joga em casa e tem a oportunidade de receber um empurrão visando a disputa da Copa do Mundo. Nos Estados Unidos, a seleção africana estreia contra o Brasil.

Como está Marrocos na Copa Africana de Nações?

Na estreia, Marrocos encontrou dificuldades para vencer Comores, mas conquistou o triunfo por 2 a 0 com gols marcados no segundo tempo. Diante de Mali, a equipe de Walid Regragui também teve problemas para criar jogadas perigosas e empatou por 1 a 1 em um duelo decepcionante.

Ainda assim, Marrocos precisa apenas de uma vitória contra Zâmbia para garantir a liderança do Grupo A e avançar ao mata-mata da Copa Africana de Nações, que será disputado em janeiro.

