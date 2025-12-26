Felipe Melo avalia provável contratação do Palmeiras: 'Acima da média'

O Palmeiras está muito próximo de anunciar uma contratação para a temporada de 2026, e o ex-jogador do clube Felipe Melo avaliou o jogador. Depois de um ano, frustrante, o Verdão começou a se movimentar para reforçar seu elenco.

continua após a publicidade

Depois de uma reunião com Textor, Marlon Freitas, do Botafogo, pediu para jogar no Palmeiras. Felipe Melo comentou a movimentação do Alviverde.

➡️Torcedores do Botafogo mandam recado a Marlon após ida ao Verdão

- Acho que é o que o Palmeiras necessita no momento. Perdeu o Aníbal para o River Plate. É um jogador que reúne força, qualidade técnica e é uma liderança. Capitão do time na conquista histórica do Botafogo. Penso que é uma contratação muito acertada do Palmeiras - começou o ídolo do Verdão.

continua após a publicidade

- Não é jovem, não é um jogador pensando em futuro, mas é um jogador que já chega para vestir a camisa e ajudar o clube. Não é craque, mas é um jogador acima da média - completou Felipe Melo.

Marlon Freitas vai trocar o Botafogo pelo Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Negociação com o Palmeiras

Marlon Freitas, que está a caminho do Palmeiras, entraria em seu último ano de contrato com o Botafogo e poderia assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir da metade de 2026. As tratativas entre Botafogo, Palmeiras e Marlon Freitas tiveram início no dia 24 de dezembro e se estenderam por cerca de dois dias.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O volante chega para suprir a lacuna deixada por Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões). Além de atuar como primeiro volante, Marlon Freitas também pode desempenhar a função de camisa 8 no meio-campo do Palmeiras.

Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023. O volante foi peça fundamental e capitão alvinegro nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores em 2024.

Ao total, o meio-campista soma 186 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e 18 assistências. Em 2025, entro em campo 58 vezes, marcou uma vez e assistiu os companheiros outras cinco. Referência do Alvinegro nos últimos anos, o jogador atua tanto como primeiro e segundo volante e tem como característica a saída de bola. Marlon Freitas vestirá a camisa do Palmeiras.