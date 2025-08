Fim de uma era: Son anuncia saída do Tottenham após dez temporadas

O atacante Heung-Min Son anunciou nesta sexta-feira (1) que deixará o Tottenham após dez anos no clube ao fim da pré-temporada. O comunicado foi feito em uma coletiva de imprensa realizada na Coreia do Sul, seu país natal, antes do amistoso entre Tottenham e Newcastle - que pode ser sua última partida com a camisa do clube. Aos 33 anos, o jogador revelou que busca um novo ambiente para se desafiar após uma década em Londres.

Son confirmou que sua intenção é se transferir para a MLS, dos Estados Unidos, mesmo diante de novo interesse do futebol saudita. O Los Angeles FC, principal interessado, já iniciou negociações com o Tottenham, de acordo com a Sky Sports. O técnico Thomas Frank, novo comandante da equipe, afirmou que o sul-coreano será titular e capitão na partida deste domingo (2).

— Decidi deixar o clube neste verão. Com respeito, o clube está me ajudando nessa decisão. Foi a decisão mais difícil da minha carreira. Tenho memórias incríveis. Foi muito difícil tomar essa decisão — revelou Son, emocionado.

— Preciso de um novo ambiente para me desafiar. Preciso de um pouco de mudança, dez anos é muito tempo. Cheguei ao norte de Londres ainda garoto, com 23 anos, muito jovem. Deixo este clube como um homem formado, um homem muito orgulhoso. Quero agradecer a todos os torcedores do Spurs por me darem tanto amor. Espero que essa despedida aconteça no momento certo e que essa seja a decisão correta. Espero que todos possam aceitar e respeitar isso — concluiu.

O jogador contou que a decisão foi tomada há algum tempo, mas compartilhada apenas com alguns companheiros. O técnico Frank já havia sido informado antes do primeiro amistoso da pré-temporada.

Son fez história no Tottenham

Son segura o troféu da Europa League, conquistado na temporada passada (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Son é o quarto maior artilheiro da história do Tottenham, com 173 gols e 101 assistências em todas as competições. Na Premier League, foram 127 gols e 27 assistências em 333 partidas. Sua última partida oficial foi na final da Europa League da temporada passada, na vitória sobre o Manchester United, em Bilbao - primeiro grande título do clube desde 2008. Ele entrou no segundo tempo e ergueu o troféu após o apito final.

