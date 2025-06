Tottenham demite treinador mesmo após título da Europa League

Nem mesmo o título da Europa League salvou Ange Postecoglou no Tottenham. O clube anunciou, nesta sexta-feira (6), a demissão do treinador apenas 16 dias depois da conquista continental, que tirou os Spurs de uma incômoda fila de 17 anos sem erguer troféus ao céu.

- Somos extremamente gratos a Ange por seu comprometimento e contribuição durante seus dois anos no Clube. Ange será sempre lembrado como o terceiro técnico da nossa história a conquistar um troféu europeu - declarou a diretoria, através das redes sociais.

Postecoglou chegou a Londres no verão de 2023, depois de uma temporada confusa, que contou com o comando de Antonio Conte e dos interinos Cristian Stellini e Ryan Mason. Rapidamente, encaixou o elenco e chegou a liderar a Premier League, mas uma série de contusões e problemas físicos fizeram o time cair de rendimento e terminar longe da ponta nacional.

Em 2024/25, cobrado por melhores resultados, o greco-australiano prometeu que manteria a sina de sua carreira e conquistaria um título na segunda temporada. Dito e feito: mesmo com a amarga 17ª colocação no Inglês - uma acima da zona de rebaixamento -, o treinador conduziu o clube ao título da Europa League, superando o rival Manchester United por 1 a 0 na decisão.

Após o anúncio, Postecoglou também emitiu um comunicado para agradecer à torcida e ao clube pelo tempo vivido na capital inglesa.

"Quando penso no meu tempo como técnico do Tottenham, minha emoção predominante é de orgulho. A oportunidade de comandar um dos clubes mais históricos do futebol e trazer de volta a glória que ele merece vai me seguir pelo resto da vida. Compartilhar essa experiência com todos que amam o clube de verdade e ver o impacto que isso teve é algo que jamais esquecerei. Aquela noite em Bilbao foi o resultado de dois anos de trabalho duro, dedicação e crença imparável no sonho. Houve muitos desafios superados e muito barulho que acontece quando você tenta alcançar o que muitos diziam não ser possível. Também construímos bases que têm como objetivo não deixar que o clube espere anos mais para o próximo sucesso. Tenho uma fé enorme nesse grupo de jogadores e sei que há muito mais potencial e crescimento neles. Quero agradecer de coração àqueles que são as veias do clube: os torcedores. Sei que houve tempos difíceis, mas sempre senti que eles me desejavam sucesso e me deram a motivação que eu precisava para seguir em frente. É importante reconhecer as pessoas que trabalharam duro no clube para me encorajar diariamente. E finalmente, quero agradecer aos que estiveram comigo todos os dias nos últimos dois anos. Um grupo fantástico de jovens que são lendas desse clube, e os auxiliares brilhantes que nunca duvidaram que poderíamos fazer coisas especiais. Estaremos conectados eternamente. Se atrever é fazer."

🔢 Números de Ange Postecoglou, campeão da Europa League, pelo Tottenham

⚽ 101 jogos

✅ 47 vitórias

🟰 14 empates

❌ 40 derrotas

🥅 184 gols marcados

🛡️ 157 gols sofridos

🏆 Título: Europa League

Entre nomes ligados ao cargo deixado por Ange, há dois favoritos já conhecidos do público inglês. Thomas Frank, do Brentford, e Andoni Iraola, do Bournemouth. Marco Silva, português do Fulham, corre por fora na disputa.

