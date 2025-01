Tottenham marca no fim e vence o Liverpool na Carabao Cup

O Tottenham Hotspur venceu o Liverpool por 1 a 0, nesta quarta-feira (8), em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O gol solitário da partida foi marcado Bergvall no fim da segunda etapa.

Como foi o jogo Tottenham x Liverpool?

O momento mais marcante da partida foi ainda no início do primeiro tempo, quando Bentancur foi retirado de campo. A transmissão da partida não mostrou a situação com detalhes. O lance aconteceu ainda no início do primeiro tempo. A informação dada pelos Spurs conta que o uruguaio está consciente, falando e será encaminhado para um hospital para mais exames.

Aos 7 minutos do primeiro tempo, Bentancur tentou cabeçear uma bola na área sozinho. O jogador, por conta da altura da bola do jogo, teve que dar quase um "peixinho" para trás. O movimento terminou com o uruguaio batendo a cabeça no chão. Após cair no gramado, o jogador não mexeu mais os braços, nem a cabeça de forma aparente na transmissão, apenas as pernas. O jogador foi retirado do gramado pela equipe médica da partida aplaudido pelos jogadores e pela arquibancada.

Nesta semifinal, quatro equipes ainda seguem vivas na Copa da Liga Inglesa: Arsenal e Newcastle, e Tottenham e Liverpool. A primeira perna das disputas aconteceu nesta terça-feira (7) e nesta quarta-feira (8). Os vencedores de cada duelo avançarão para a final.

✅ FICHA TÉCNICA

TOTTENHAM 1 X 0 LIVERPOOL

SEMIFINAL - COPA DA LIGA INGLESA

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

🥅 Gol: Bergvall (40/2°) (TOT)

🟨 Cartões amarelos:

⚽ESCALAÇÕES

TOTTENHAM (Técnico: Angelos Postecoglou)

Kinsky; Pedro Porro, Draguşin, Spence e Gray; Bissouma e Bentancur; Son, Kulusevski e Bergvall; Solanke.



LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Breadley (Arnold), Van Dijk, Quansah (Konaté) e Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister (Endo) e Curtis Jones; Mo Salah, Gakpo (Núñez) e Diogo Jota (Díaz).