Zagueiro Morato comemora grande fase do Nottingham Forest

O Nottingham Forest tem sido uma surpresa da temporada 2024/25 na Premier League. Após lutar contra o rebaixamento nos dois últimos anos, o time vem contrariando as previsões pessimistas iniciais e, passadas 20 rodadas, ocupa a terceira posição no Campeonato Inglês, com os mesmos 40 pontos do vice-líder Arsenal. A solidez defensiva chama atenção: com apenas 19 gols sofridos, o time tem a segunda melhor defesa da competição.

Contratado em agosto junto ao Benfica, de Portugal, por 18 milhões de euros, o zagueiro brasileiro Morato tem sido uma das peças mais importantes do setor e vem colhendo elogios da torcida e imprensa inglesas por suas boas atuações. Em 13 jogos, o defensor esteve em ação por 392 minutos na campanha da equipe e ostenta uma marca impressionante: com Morato em campo, o Nottingham Forest sofreu apenas um gol até aqui. Com 9 clean sheets (jogos sem ser vazado) em 20 partidas, o time do técnico português Nuno Espírito Santo lidera essa estatística na Premier League.

- É um momento realmente fantástico da equipe e estou feliz por ter entendido tão rapidamente as exigências de uma nova liga e a forma de jogar do mister. A adaptação tem sido a melhor possível - disse Morato.

O Forest tem se notabilizado por ser um time de contra-ataque letal, o que se reflete no fato de ser a equipe com a menor média de posse de bola deste Campeonato Inglês (39,9% por jogo).

- É uma estratégia muito eficaz e bem treinada. Mas passamos longe de ser uma equipe defensiva, a meu ver. Temos uma marcação agressiva e intensa, um jogo coletivo muito forte e somos eficazes para aproveitar as chances que criamos - avaliou o zagueiro de 23 anos, revelado nas categorias de base do São Paulo, pelo qual conquistou a Copinha em 2019.

Há quatro jogos sem sofrer gols, o Nottingham Forest vem de seis vitórias consecutivas na liga inglesa - e, por enquanto, é a única equipe a atingir tal sequência de triunfos na temporada. Entre suas vítimas na impressionante campanha, já constam equipes como Manchester United, Tottenham e o líder Liverpool, que sofreu para o Forest sua única derrota até aqui, em Anfield, na estreia de Morato pelo novo clube.

O Liverpool, aliás, é o próximo adversário dos comandados de Nuno Espírito Santo, na próxima terça- feira (14), no City Ground. Em caso de nova vitória, o Forest diminuirá a distância para os líderes para apenas três pontos e dará mais um passo para seguir sonhando com uma temporada histórica.