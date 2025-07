Antes do jogo contra o Real Madrid, dois jogadores do PSG deixam o grupo

Nesta terça-feira (8), o PSG comunicou oficialmente que dois jogadores deixaram o resto do elenco nos Estados Unidos na disputa do Mundial de Clubes. São eles: Willian Pacho e Lucas Hernández, que foram expulsos na partida contra o Bayern de Munique e levaram um gancho de dois jogos.

Dessa forma, os dois jogadores ficariam de fora de uma eventual final do Mundial, mesmo em caso de classificação do time parisiense. Com a decisão da Fifa, o PSG optou por não seguir com os jogadores no elenco e os liberou para partirem.

— De acordo com a direção esportiva e a comissão técnica, Lucas Hernandez e Willian Pacho - suspensos para o restante do Mundial de Clubes - deixam o grupo hoje.

Veja o que disse a Fifa sobre as expulsões do PSG

Na partida entre PSG x Bayern de Munique, pelas quartas de final do Mundial, Pacho e Lucas Hernández foram expulsos. O zagueiro equatoriano foi penalizado após uma entrada com a sola do pé na perna do adversário, enquanto o francês deu uma cotovelada no jogador do Bayern.

Pacho foi expulso na partida contra o Bayern (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Em comunicado oficial, as ações realizadas com força e agressividade resultaram na suspensão de duas partidas para cada um dos defensores por violação do Artigo 14, parágrafo 1 (e) do Código Disciplinar da Fifa. O referido trata de condutas classificadas como "jogo bruto e sério".

PSG e Real Madrid se enfrentam pela semifinal do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA). O vencedor da batalha europeia enfrentará o vencedor de Fluminense x Chelsea na final, que será definido anteriormente, já nesta terça-feira (8). A decisão acontece no domingo (13), às 16h (de Brasília), no mesmo estádio da fase anterior

