West Ham demitiu nesta quarta-feira (8), Julen Lopetegui após uma primeira metade da temporada muito aquém do esperado. Graham Potter surge como alvo número um para assumir o comando da equipe londrina.

Lopetegui pelo West Ham

Lopetegui deixa o clube em 14º lugar, tendo perdido nove vezes após os grandes gastos na janela de transferências de verão. O ex-treinador do Wolves já havia se tornado o primeiro técnico na história do West Ham a perder seus três primeiros jogos na Premier League.

A gota d'água foi a derrota por 4 a 1 para o Manchester City, no último sábado (4), pela Premier League. Após uma semana de especulação, o West Ham, finalmente, optou por demitir o ex-treinador do Sevilla e do Real Madrid.

Próximo treinador do West Ham

Relatos de vários veículos sugerem que Graham Potter será anunciado como seu substituto nas próximas horas. O inglês teve passagens pelo Chelsea, de 2022 a 2023 e Brighton, de 2019 a 2022.

O clube também confirmou que o assistente técnico Pablo Sanz, o chefe de desempenho Oscar Caro, o analista chefe Juan Vicente Peinado, o treinador de condicionamento físico Borja de Alba e o técnico Edu Rubio também deixaram o clube com efeito imediato.

Lopetegui no banco de reservas durante o jogo do West Ham (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

