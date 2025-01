Mercado da bola: Real Madrid faz contato por ex-volante do Corinthians, diz jornal

Com a missão de reforçar o elenco nesta janela de transferências, o Real Madrid busca contratar Éderson, ex-volante do Corinthians. Segundo o jornal espanhol 'Marca', o clube se interessou pelo jogador após o duelo contra a Atalanta, ainda em dezembro, válido pela Liga dos Campeões.

Com uma lacuna no setor após a aposentadoria de Kroos, o Real Madrid busca opções para a sequência do ano e procurou a equipe italiana para entender as condições do negócio. Zubimendi, atleta da Real Sociedad e que também interessa ao Manchester City, é outra opção avaliada.

Com contrato válido até 2027, Éderson impressionou a comissão técnica após a vitória do Real sobre a Atalanta por 3 a 2, fora de casa. Titular, ele venceu seis dos oito duelos em campo, além de acertar mais de 90% dos passes.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, Éderson gostaria de se transferir para a Espanha e não dificultaria as tratativas. A Atalanta, por sua vez, avalia o jogador em aproximadamente 50 milhões de euros e aguarda propostas próximas a esse montante para acertar a saída.

Éderson, alvo do Real Madrid, em treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Éderson, formado nas categorias de base do Desportivo Brasil, acumulou passagens por Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza antes de se transferir para a Salernitana, da Itália, em 2021.