Al-Nassr x Al-Okhdood: onde assistir, horário e prováveis escalações

Al-Nassr e Al-Okhdood se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 14h (horário de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita. A partida será válida pela 14° rodada do campeonato Saudita e terá transmissão ao vivo da Bandsports (canal fechado) e pelo Canal GOAT (Youtube).

A equipe da casa é a terceira colocada no campeonato, com 25 pontos acumulados e foi derrotado pelo Al-Ittihad por 2 a 1 na última segunda-feira (6). Cristiano Ronaldo teve problemas abdominais e ainda é dúvida para o confronto.

O Al-Okhdood, por sua vez, ocupa a 14° colocação e tem apenas 12 pontos acumulados. Os visitantes venceram o Al-Wehda por 3 a 2 no dia 5 de dezembro do ano passado e viaja com força total para Riad, sem desfalques importantes.

Al-Nassr e Al-Akhdoud se enfrentam nesta quinta-feira (9) (Foto: Divulgação / Al-Nassr)

✅ FICHA TÉCNICA

AL-NASSR X AL-OKHDOOD

14ª RODADA - CAMPEONATO SAUDITA

📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita

📺 Onde assistir: Bandsports (canal fechado) e Canal GOAT (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-NASSR: Bento; Al-Ghannam, Simakan, Laporte e Boushal; Alkhaibari e Brozovic; Ângelo, Otávio e Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

AL-OKHDOOD: Paulo Vítor; Faraj, Assery, Al-Rabiei e Diego Ferreira; Juan Pedroza, Muwallad e Petros; Bassogog, Godwin e Kone. Técnico: Stjepan Tomas.