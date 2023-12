🔰 TOTTENHAM 4X1 NEWCASTLE: BRILHO DE RICHARLISON

Com ótima exibição, o Tottenham goleou o Newcastle em Londres. A equipe abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo com Udogie, servido pelo coreano Son. Depois, apareceu a estrela de Richarlison. O brasileiro balançou as redes duas vezes: aos 36 minutos da primeira etapa e aos 14 da segunda. Son, que também deu o passe para um dos gols do ex-Fluminense, sofreu e bateu o pênalti do quarto gol. O brasileiro Joelinton descontou para os visitantes nos acréscimos.