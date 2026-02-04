Guerrero marca em início de temporada e comenta chegada de Mano Menezes

O atacante Paolo Guerrero registrou gols nas primeiras partidas do Alianza Lima na temporada 2026. O jogador foi o autor de um dos tentos na vitória por 2 a 1 sobre o Sport Huancayo, na última sexta-feira (30), pela rodada de abertura do Campeonato Peruano. Anteriormente, na fase de pré-temporada realizada em janeiro, ele já havia marcado duas vezes no amistoso contra o Inter Miami.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao analisar seu desempenho neste começo de ano e a continuidade de sua carreira, Guerrero afirmou que mantém a motivação para atuar profissionalmente.

continua após a publicidade

— Eu sigo com a mesma fome de competir. Sei da minha responsabilidade e sinto que ainda tenho muito a entregar dentro de campo. Enquanto eu estiver bem fisicamente e ajudando minha equipe, vou continuar dando o meu máximo — declarou o atacante.

Elogios a Mano Menezes

O jogador também repercutiu a contratação do técnico brasileiro Mano Menezes para o comando da seleção do Peru. Ambos trabalharam juntos no Corinthians durante a temporada de 2014. Guerrero avaliou a chegada do treinador de forma positiva, destacando o conhecimento dele sobre o futebol da região.

continua após a publicidade

— O Mano é um treinador extremamente capacitado, sabe montar equipes competitivas e entende muito bem o jogador sul-americano. Trabalhei com ele e sei da seriedade e do profissionalismo. Acredito que pode agregar muito à seleção peruana — afirmou o camisa 9.

Paolo Guerrero em ação pelo Alianza Lima (Foto: Divulgação)

Estreia na Libertadores

O Alianza Lima volta a campo nesta quarta-feira (4) para a disputa da primeira fase da Pré-Libertadores. A equipe enfrenta o 2 de Mayo, do Paraguai, no Estádio Monumental Río Parapití, com a partida marcada para as 21h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.