Arsenal e City voltam a fazer a final da Copa da Liga Inglesa após oito anos
Final marcou o primeiro título de Pep Guardiola pelos Citizens
Arsenal e Manchester City farão a final da Copa da Liga Inglesa, no dia 22 de março, no estádio de Wembley, em Londres (ING). Após eliminarem Chelsea e Newcastle, respectivamente, nas semifinais, as equipes voltam a fazer a decisão da competição após oito anos, que marcou a primeira conquista de Pep Guardiola no comando dos Citizens.
Campanha do Arsenal
A campanha do Arsenal começou na terceira fase por está classificado a uma competição europeia (Champions League), contra o Port Vale, da terceira divisão inglesa. Na partida, Eze e Trossard marcaram os gols dos Gunners, que venceram por 2 a 0. O mesmo placar se repetiu na eliminatória seguinte, contra o Brighton, com gols de Nwaneri e Saka.
Já nas quartas de final, o Arsenal sofreu para passar o Crystal Palace, ao conseguir a classificação por 8 a 7 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Para as semifinais, em dois jogos, os Gunners tiveram à frente o rival Chelsea, e não tiveram dificuldade. Na ida, fora de casa, dominaram e aproveitaram os erros de Robert Sánchez para vencer por 3 a 2. Na volta, venceram com "Lei do Ex" de Kai Havertz para sacramentar a vaga na decisão.
Campanha do Manchester City
Do outro lado, a caminhada do Manchester City na competição também começou na terceira fase, contra o Huddersfield Town, da terceira divisão. Em campo, Phil Foden e Savinho marcaram os gols da vitória por 2 a 0 dos Citizens. Na fase seguinte, a equipe de Pep Guardiola viajou até o País de Gales para encarar o Swansea City e, por 3 a 1, avançou às quartas de final.
Contra o Brentford, em casa, Savinho e Cherki marcaram os dois gols que classificaram os Citizens à semifinal, contra o Newcastle. Na primeira partida contra os Magpies, no St. James Park, Semenyo e Cherki balançaram as redes na vitória por 2 a 0. Já no Etihad Stadium, Marmoush (duas vezes) e Reijnders marcaram os gols do Manchester City no duelo que terminou 3 a 1.
Reedição de 2018
Manchester City e Arsenal fizeram a final da Copa da Liga de 2018, com vitória dos Citizens por 3 a 0. Com gols de Agüero, Kompany e David Silva, Pep Guardiola venceu o primeiro de 18 títulos no comando da equipe inglesa.
A última conquista do Manchester City na competição foi em 2021, sendo este o oitavo título do clube na Copa da Liga Inglesa — segundo maior campeão, atrás do Liverpool (10). Já o Arsenal soma dois troféus, com o último sendo em 1993.
