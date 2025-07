Ex-Juventus, Chiellini “compra” clube participante do Mundial

O ex-zagueiro da Juventus e da Seleção Italiana, Giorgio Chiellini, foi anunciado como um dos donos do Los Angeles FC, clube da Major League Soccer e que esteve no mesmo grupo do Flamengo no Mundial de Clubes. O LAFC foi, inclusive, o último time da vitoriosa carreira de Chiellini, que se aposentou em 2023.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No comunicado divulgado pelo clube estadunidense, Chiellini revelou que já possuía conversas para se tornar um proprietário desde 2024. "É uma organização ambiciosa, construída por pessoas extraordinárias e apoiada por uma comunidade que realmente faz você se sentir em casa. É por isso que no ano passado expressei meu desejo de me tornar proprietário, agora tenho orgulho de apoiar um projeto no qual acredito profundamente", disse o ex-zagueiro de 40 anos.

continua após a publicidade

Giorgio Chiellini se une a outros 30 donos do clube. Dentre eles, estão algumas personalidades como a lenda do basquete "Magic" Johnson, o ator Will Ferrell e a ex-jogadora de futebol Mia Hamm. De acordo com a "Forbes", o Los Angeles FC está avaliado em 1,25 bilhão de dólares (R$ 6,83 bilhões na cotação atual) e é a franquia mais valiosa da MLS, à frente até do Inter Miami, que tem David Beckham como dono e Lionel Messi como estrela principal.

Carreira de Chiellini pós-aposentadoria

Depois que deixou o futebol, ainda em 2023, Chiellini trabalhou no Los Angeles FC para auxiliar no desenvolvimento de jogadores das categoria de base e do profissional do clube. Em setembro de 2024, retornou à Juventus e se tornou Diretor de Relações Institucionais de Futebol. Além disso, o ex-zagueiro possui formação em administração de empresas, com um mestrado sobre o modelo de negócios da Velha Senhora.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.