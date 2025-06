O Tottenham oficializou a contratação definitiva de Mathys Tel, atacante de 20 anos que atuou pelo clube na segunda metade da última temporada. Durante o período de empréstimo, o jovem pertencia ao Bayern de Munique. A negociação foi concretizada pelo valor de 29,8 milhões de euros (cerca de R$ 224 milhões).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Inicialmente estipulada em 45,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 344 milhões) por uma cláusula de opção de compra, a transferência teve o valor reduzido após a negociação dos últimos dias. O francês assinou um contrato de seis anos com os Spurs.

continua após a publicidade

No Tottenham desde janeiro, Tel chegou por empréstimo após um início de temporada com poucas oportunidades no Bayern, treinado por Vincent Kompany. Durante o período na Inglaterra, o jovem disputou 20 partidas e marcou três gols, desempenho que convenceu a diretoria a investir em sua permanência.

Com 69 jogos em duas temporadas na Baviera, viu seu espaço ser reduzido com a chegada de técnico belga. Na primeira metade da última Bundesliga, ele participou de somente oito jogos, o que o levou a buscar mais minutos na Premier League.

continua após a publicidade

Neste fim de temporada, Tel está em ação pela seleção francesa na Eurocopa sub-21, reazalido na Eslováquia. No último sábado (14), ele marcou o primeiro gol dos Bleus na vitória por 3 a 2 contra a Geórgia.

Mathys Tel em cobrança de pênalti durante a Eurocopa sub-21 (Foto: Joe Klamar/AFP)

🔢 Números de Mathys Tel pelo Tottenham na temporada 2024/25

20 jogos (14 titular) 3 gols 1 assistência 319 minutos para participar de gol 21 passes decisivos (1.1 por jogo) 6 grandes chances criadas (0.3 por jogo) 21 dribles certos (1.1 por jogo) 34% de eficiência nos dribles 29 finalizações (1.5 por jogo) 242 passes certos (12.1 por jogo) 77% de acerto no passe 64 duelos ganhos (3.2 por jogo) 39% de eficiência nos duelos 51 bolas recuperadas (2.6 por jogo) 19 faltas sofridas (0.9 por jogo) Nota Sofascore 6.84

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!