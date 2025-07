A Juventus avalia a possibilidade de rescindir o contrato de Dušan Vlahović, um ano antes do término do vínculo com o clube. A informação foi divulgada nesta terça-feira (9) pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio, especializado no mercado de transferências europeu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A diretoria da Velha Senhora tem uma reunião agendada para a próxima semana com os representantes do jogador de 25 anos. O sérvio chegou à Juventus em janeiro de 2022, após uma primeira experiência de sucesso no futebol italiano, com a camisa da Fiorentina. Na Viola, deixou 49 bolas na rede e deu oito passes para gol em 108 exibições.

continua após a publicidade

Com a camisa bianconera, disputou 154 partidas, marcou 58 gols e distribuiu 14 assistências. Caso aceite a proposta de rescisão, a economia estimada para a Juventus pode chegar a 24 milhões de euros — montante referente a salários e bônus previstos para a temporada 2025/26. Além disso, ainda existe a possibilidade de que o atleta negocie uma compensação financeira pela saída antecipada.

Vlahović no Flamengo? 🔴⚫

O futuro do atacante tem despertado interesse fora da Europa. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, afirmou ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport" que Vlahović tem o perfil ideal para reforçar o ataque rubro-negro. Porém, o dirigente reconheceu que os altos valores envolvidos e a dificuldade de atrair o jogador para o futebol brasileiro são obstáculos consideráveis para a concretização do negócio.

continua após a publicidade

➡️ Mundial de Clubes: por que os gols de João Pedro simbolizam a hierarquia global do futebol?

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.