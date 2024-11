Escudo do Ajax antes x depois (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 12:23 • Amsterdã (HOL)

Indo contra a nova onda de minimalismo que dominou a modernização dos escudos de futebol nos últimos anos, o Ajax, próximo do aniversário de 125 anos, trouxe uma surpresa para o seu torcedor: a volta do escudo clássico para a próxima temporada. O assunto virou um dos mais comentados da web neste domingo (17).

A revitalização e modernização dos escudos está em alta no mundo do futebol e muitos times além do Ajax entraram nessa onda. Por isso, O Lance! montou uma galeria com times ao redor do mundo que trocaram seu símbolo na última década. Confira abaixo:

