Após mais uma boa temporada pelo Fulham, Andreas Pereira, ex-jogador do Flamengo, entrou no radar de Olympique de Marseille e Nottingham Forest. De acordo com informações de Fred Caldeira, da 'TNT Sports', o técnico do OM, De Zerbi, inclusive já entrou em contato com Andreas Pereira por meio de mensagens para tentar convencer o jogador. Andreas está no Fulham desde 2022, quando se despediu do Flamengo.

No início desta temporada, Andreas Pereira já esteve na mira de alguns clubes europeus, e o Fulham estipulou o preço, na época, de 35 milhões de euros (cerca de 220 milhões de reais na cotação atual) para vender o jogador. O brasileiro nascido na Bélgica ainda tem mais um ano de contrato com o clube inglês e renovação automática por mais uma temporada se atingir um determinado número de jogos.

Andreas Pereira, ex-Flamengo, pelo Fulham

Andreas Pereira chegou ao Fulham em 2022 após o Flamengo decidir não exercer a opção de compra do jogador junto ao Manchester United. Na temporada atual, Andreas fez 36 partidas, sendo 32 pela Premier League, com dois gols e cinco assistências. Nesta edição do Campeonato Inglês, o Fulham ocupa a 11ª colocação com 51 pontos em 36 partidas, e está acima de equipes como o Manchester United e Tottenham, finalistas da Europa League, e do West Ham, de Lucas Paquetá.

Andreas Pereira em ação em Fulham x Liverpool (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Pelo Fulham, o meio-campista já soma 118 partidas desde que desembarcou em Londres na temporada 2022/23. No período, ele contribuiu com 10 gols e 19 assistências.

