Ídolo do Real Madrid e do Ajax morre aos 82 anos

Leo Beenhakker, ídolo do Real Madrid, Ajax, Feyenoord e seleção holandesa, faleceu nesta quinta-feira (10). "Don Leo", como era apelidado, fez história como treinador dos clubes comandados, ganhando três títulos consecutivos como comandante do Real Madrid. A causa da morte não foi confirmada.

Leo Beenhakker fez sucesso no futebol de seu país. Em clubes da Holanda, o ex-treinador fez história tanto no Ajax, conquistando dois campeonatos holandeses, quanto no rival Feyenoord, conquistando também um campeonato holandês e duas Supercopa holandesa. O treinador foi um dos poucos técnicos a ter sucesso em ambos os clubes. O holandês também passou pelo futebol mexicano, onde deixou legado a liga.

Leo Beenhakker fez história no Real Madrid, conquistando três campeonatos seguidos (Foto: Divulgação)

Na seleção da Holanda, Don Leo comandou em duas ocasiões: entre 1985 e 1986, e em 1990, onde levou os Países Baixos até as oitavas de final da Copa do Mundo, caindo para a Alemanha de Franz Beckenbauer.

Passagem pelo Real Madrid

Na Espanha, o treinador começou comandado o Real Zaragoza, entre 1981 e 1984. Porém, foi no Real Madrid que Leo Beenhakker teve mais sucesso na carreira. O holandês chegou ao clube em 1986 e fez história, ganhando três títulos seguidos no comando dos Blancos. Além disso, o treinador também conquistou uma Copa do Rei e duas Supercopa da Espanha.

No comando do Real Madrid, Don Leo se sagrou como o único treinador a conquistar três títulos consecutivos na história dos merengues. O holandês se despediu do clube em 1989, após a conquista do triplete, porém, voltou em 1992, mas sem o mesmo sucesso de antes.