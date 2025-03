Lucas Pérez, jogador do PSV, se tornará desfalque por algumas semanas. O experiente atacante de 36 anos contraiu uma tuberculose ativa e precisará ficar isolado, no mínimo, superior a 20 dias, para realizar tratamento com antibióticos, segundo o jornal holandês "Telegraaf".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O clube levantou a possibilidade de haver novos atletas infectados no elenco, já que a tuberculose, ao ser contraída, demora para se manifestar através dos sintomas, o que amplia o tempo possível para contaminação massiva. Por isso, o atleta pode ficar fora do resto da temporada, a fim de ter uma recuperação ideal. A diretoria emitiu um comunicado confirmando o laudo, sem confirmar o nome do jogador.

continua após a publicidade

"Um dos nossos jogadores foi diagnosticado com tuberculose ativa. Ele está bem, apesar das circunstâncias. Embora o risco de novas infecções seja baixo, seguimos acompanhando de perto o caso, de acordo com os protocolos habituais."

Lucas Pérez chegou em fevereiro de 2025 ao PSV, a custo zero após rescindir com o Deportivo La Coruña. Entretanto, ainda não se firmou entre os principais jogadores: o atacante soma apenas 24 minutos com a camisa dos Camponeses.

continua após a publicidade

➡️ Blatter e Platini, ex-dirigentes do futebol mundial, são inocentados em caso de corrupção

🔢 Números de Lucas Pérez, jogador do PSV

⚽ 3 jogos

⌛ 16 minutos em campo

✅ 1 vitória

❌ 2 derrotas