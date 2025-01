Torcida do Lyon protesta contra Textor antes de jogo na Liga Europa

Antes do duelo contra o Ludogorets, pela Liga Europa, nesta quinta-feira (30), um grupo de torcedores do Lyon fez um protesto contra John Textor, empresário norte-americano que controla o clube e a SAF do Botafogo. Os jogadores também foram cobrados pelos torcedores, que deram apoio ao técnico Pierre Sage, demitido nesta semana.

- Textor, sua gestão nos deixa sem palavras - diz uma das faixas exibidas pela torcida do Lyon no Groupama Stadium.

- Jogadores, vocês também têm sua responsabilidade pela saída de Pierre. Levantem a cabeça e ajam! - cobrou a torcida.

Outra faixa defendia Pierre Sage, dizendo que a torcida tem "respeito eterno" pelo ex-treinador da equipe. A sequência de resultados negativos recente, marcada pela eliminação na Copa da França diante do Bourgoin, teria se tornado insustentável para o técnico após o terceiro empate consecutivo na temporada, diante do Nantes no último domingo (26).

O Lyon segue em busca de um novo treinador após a saída de Pierre Sage. De acordo com o portal francês "L'Équipe", o bilionário norte-americano mantém negociações com Paulo Fonseca, ex-comandante do Milan.

A crise do Lyon, de John Textor

Os problemas do Lyon vão além dos resultados esportivos. Em recente comunicado de imprensa, o clube francês apresentou uma dívida financeira de 505,1 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões na cotação atual) e expressou as dúvidas de seus auditores que consideram “emitir a impossibilidade de certificação das contas corporativas e consolidadas do Eagle Football Group”.

Segundo a imprensa francesa, a perda de receitas elevou a dívida da Eagle Footbal Holdings a 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões). Por isso, a DNCG (Direção Nacional de Controle e Gestão) esperava que os dirigentes do Lyon apresentassem garantias financeiras de, pelo menos, 100 milhões de euros (R$ 610 milhões) para a atual temporada. Caso não melhore a situação dos cofres até o final da temporada, o time corre risco de ser punido com rebaixamento à segunda divisão.