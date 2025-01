Sergio Ramos negocia com clube que disputará o Super Mundial

Sem clube desde junho de 2024 e especulado em clubes de Brasil e Argentina, Sergio Ramos, lenda do Real Madrid, tem negociações avançadas para reforçar o Monterrey, do México. Em entrevista à "ESPN", o presidente do clube mexicano, José Antonio Noriega, confirmou as negociações com o ex-jogador do Sevilla.

- Ele está na lista e é uma opção real em meio a outras possibilidades. Sim (as negociações estão em andamento). Temos várias opções - disse o presidente.

Um fator que influencia na decisão de Sergio Ramos é a presença garantida do Monterrey no Super Mundial de Clubes de 2025. O clube integra o Grupo E, ao lado de Inter de Milão, River Plate e Urawa Reds. Atualmente, os mexicanos ocupam a 13ª colocação no Clausura do campeonato nacional.

Aos 38 anos, o zagueiro tem usado as redes sociais para publicar sua rotina de treinamentos de preparação para o retorno ao futebol. No Brasil, Sergio Ramos foi especulado em Corinthians, Cruzeiro e Santos.

Sergio Ramos: uma carreira longa e vitoriosa no Real Madrid

Ídolo e capitão do Real Madrid, o zagueiro Sergio Ramos deixou o clube merengue em 2021, após 16 temporadas, com 671 partidas e 101 gols. Ele se transferiu para o PSG e atuou com o Messi e Neymar. Depois de 68 partidas em dois anos, Sergio Ramos seguiu para o Sevilla, clube no qual começou a carreira. Na última temporada, o zagueiro disputou 37 jogos e marcou sete gols.

Pelo Real Madrid, Sergio Ramos, entre outros tantos títulos, foi campeão da Champions League quatro vezes, e é pentacampeão do Espanhol. O zagueiro também conquistou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, com a seleção espanhola.