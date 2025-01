Atacante ex-Internacional comemora início arrasador na Indonésia

O atacante Bruno Gomes mal chegou no Semen Padang e já vem mostrando que será um dos principais nomes da equipe na temporada. Com apenas três jogos pelo clube da Indonésia, o ex-jogador do Internacional, de 28 anos, soma quatro gols e uma assistência.

Sem o brasileiro, o Semen Padang somava apenas duas vitórias em 17 partidas. Com Bruno Gomes em campo, são dois triunfos nos últimos três jogos. E o camisa 17 comemorou ótimo início em sua nova casa.

- Feliz demais em poder ajudar a equipe. Conseguimos mais uma vitória muito importante e fico feliz de poder ter ajudado com dois gols e uma assistência. Fizemos um grande jogo, mesmo em desvantagem seguimos lutando e fomos coroados com um grande resultado - disse o ex-Internacional, completando sobre seu começo no Semen Padang:

- Estou me sentindo muito bem aqui ao lado dos meus companheiros. Graças a Deus os gols vêm saindo, estou podendo ajudar a equipe ali na frente e isso sem dúvidas traz ainda mais confiança para buscar sempre mais. Então é seguir trabalhando forte, porque temos mais um jogo difícil no final de semana e esperamos fazer mais uma grande partida e buscarmos mais um resultado positivo - encerrou.

O Semen Padang volta a campo no próximo domingo, no duelo com o Malut United. Uma vitória pode tirar a equipe da zona de rebaixamento da Liga Indonesia.

