Jogador que sofreu parada cardíaca na partida entre Fiorentina e Inter, Edoardo Bove foi homenageado pela torcida da Roma no último fim de semana. O meia, que é cria da base da equipe romana, precisou implantar um marca-passo. Por conta da legislação esportiva local, ele ficou impedido de entrar em campo na Itália.

Sem poder jogar em solo italiano, a tendência é que Bove siga a carreira no exterior. Ele esteve presente no Estádio Olímpico para o jogo entre Roma e Fiorentina, pelo Campeonato Italiano. Como forma de apoio, a torcida da Roma estendeu uma faixa em homenagem ao meia.

— Força, Edo! Continue a sonhar — dizia a faixa da Roma para Bove, que foi vista pelo jogador que caminhou pelos arredores do estádio.

Bove tem contrato com a Fiorentina até o fim da atual temporada e não deve ter seu vínculo renovado. Ainda não há mais informações sobre clubes interessados em contratá-lo. Ele não entra em campo desde dezembro, já que não teve seu vínculo rescindido e não pode atuar. Andrea Stramaccioni, ex-técnico da base da Roma, comentou sobre o caso.

— Isso me toca particularmente. Roma é sua casa e retornar àquele estádio que o fez dizer 'eu consegui, realizei meu sonho de infância' e retornar sem saber se poderá jogar futebol é difícil. O abraço que ele recebe do Olímpico é 'não desista'. Quando essa luz se apaga aos 22 anos, ou você tem medo que ela se apague, seu mundo desaba. Estamos falando de categorias de sorte, mas as lágrimas de Bove são marcantes. Estamos falando de um menino e sua família simples e de bairro. Os aplausos da torcida, o abraço dos companheiros... É um momento emocionante — disse.

Relembre o acidente de Bove

Em dezembro do ano passado, Bove caiu desacordado e sofreu uma parada cardíaca durante uma partida. Dias depois, precisou implantar um desfibrilador interno no coração. O jogador de 22 anos terá que deixar o futebol italiano, visto que o uso do aparelho em partidas na Itália é vetado.

Chamado de ICD, o aparelho é o mesmo que foi implantado no meia Christian Eriksen, hoje no Manchester United, quando sofreu um mal súbito durante a Eurocopa de 2020. A Itália não permite que jogadores atuem no campeonato italiano com o uso do ICD. Portanto, Bove teria que seguir os passos do dinamarquês e rumar para outro país.