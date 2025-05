Barcelona pode ter jogo decisivo de portões fechados

Com poucos jogos restando para a definição de dois títulos importantes na temporada, o Barcelona pode sofrer um baque inesperado nas próximas semanas. Isso porque a partida contra o Espanyol, válida pela antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol, corre o risco de ser realizada de portões fechados, ou seja, sem a presença de torcedores nas arquibancadas do RCDE Stadium.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Informações do "Mundo Deportivo" apontam que o Espanyol pode ser punido pelos ocorridos no jogo de domingo (4), em que perdeu para o Real Bétis, em casa, por 2 a 1. A partida em questão foi interrompida já nos minutos finais após torcedores atirarem três isqueiros no gramado. O árbitro, Cuadra Fernández, assinalou a problemática na súmula, que será levada à RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol).

continua após a publicidade

A punição severa se daria pelo fato de que não seria a primeira advertência da RFEF ao Espanyol recentemente. Contra o Villarreal, episódio parecido aconteceu, quando um torcedor acertou copo no árbitro. A federação multou a equipe em 3 mil euros e afirmou que, caso algo semelhante fosse repetido, o castigo seria um jogo de portões fechados. A próxima partida do Espanyol em casa é justamente contra o Barcelona, no próximo dia 15.

Jogando em casa, o Espanyol vencia o Bétis por 1 a 0 até os 39 minutos do segundo tempo. Lo Celso e Antony, porém, marcaram belos gols que confirmaram a vitória dos Verdiblancos, que seguem em alta e brigando por vaga na Champions League. O clube catalão, por sua vez, segue com 38 pontos em 14º.

continua após a publicidade

Real Bétis e Espanyol durante a partida que pode desencadear a punição no RCDE Stadium (Foto: Reprodução/Bétis)

A decisão da RFEF em fechar os portões tende a inteferir diretamente no título de La Liga, já que o Barcelona pode confirmar a conquista justamente no clássico calatão. Atualmente a equipe de Raphinha e companhia soma quatro pontos a mais que o Real Madrid, adversário da próxima rodada. Duas vitórias consecutivas podem encaminhar o Barça como campeão.

➡️ Presidente da Fifa revela torcida na semifinal da Champions League

Próximos jogos do Barcelona

⚽ Inter de Milão

📆 06/05/2025

🏟️ Giuseppe Meazza

🏆 Semifinal da Liga dos Campeões

⚽ Real Madrid

📆 11/05/2025

🏟️ Olímpico Lluís Companys

🏆 Campeonato Espanhol

⚽ Espanyol

📆 15/05/2025

🏟️ RCDE Stadium

🏆 Campeonato Espanhol

⚽ Villarreal

📆 18/05/2025

🏟️ Olímpico Lluís Companys

🏆 Campeonato Espanhol

⚽ Athletic Bilbao

📆 25/05/2025

🏟️ San Mamés

🏆 Campeonato Espanhol