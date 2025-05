Inter vence Verona e segue na briga pelo título do Campeonato Italiano

Com time alternativo, a Inter de Milão venceu o Hellas Verona por 1 a 0 neste sábado (3) pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. O gol da vitória foi marcado em cobrança de pênalti de Kristjan Asllani, camisa 23 dos nerazzurri.

Com o resultado, a Inter alcança os 74 pontos e segue na cola do líder Napoli, que está três pontos a frente. Na rodada 36, a equipe de Milão visita o Torino em 11 de maio, às 13h (de Brasília). O Verona, por outro lado, estaciona nos 32, e ainda corre risco de ser rebaixado no campeonato. O próximo compromisso será um duelo direto contra o Lecce, que também está lutando por uma vaga na elite na próxima temporada.

Como foi o gol da partida entre Inter e Verona? ⚽

O gol que decidiu a partida aconteceu logo no início de jogo, aos nove minutos. Arnautović sofreu falta dentro da área e, após revisão do VAR, o pênalti foi confirmado para a Inter. Asllani, que faz sua temporada de estreia pelo clube, bateu firme com a perna direita no canto esquerdo do goleiro.

Asllani fez o gol da vitória da Inter contra o Verona, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Italiano (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Hellas Verona

35ª rodada — Serie A

📆 Data e horário: sábado, 3 de maio, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)

🥅 Gols: Asllani, 9'/1ºT (1-0)

🟨 Cartão amarelo: Darmian (INT); Valentini, Duda, Kastanos (VER)

🟥 Cartão vermelho: -

🕴️ Arbitragem: Gianluca Manganiello (árbitro); Giuseppe Perrotti e Stefano Del Giovane (assistentes); Luca Massimi (quarto árbitro); Daniele Paterna (VAR); Federico La Penna (assistente do VAR)

⚽ ESCALAÇÕES

⚫🔵 Inter de Milão (Técnico: Simone Inzaghi)

Martínez; Bisseck (Dimarco), De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zieliński (Mkhitaryan), Zalewski (Acerbi); Arnautović (Taremi), Correa

⚪🔵 Hellas Verona (Técnico: Paolo Zanetti)

Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Niasse (Kastanos), Duda (Tengstedt), Serda, Bradarić (Livramento); Suslov (Bernede), Sarr (Mosquera)