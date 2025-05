Na noite deste sábado (03), uma briga entre torcidas acabou em tragédia na Itália. Um torcedor da Atalanta foi esfaqueado ao redor do estádio Atleti Azzurri d’Italia, localizado na cidade de Bergamo, por um adepto da Inter de Milão. O homem acabou não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o torcedor que sofreu os ferimentos se chamava Riccardo Claris, de 26 anos e fazia parte da principal torcida da Atalanta. O acusado de esfaquear seria o jovem Jacopo de Simone, de 19 anos. Testemunhas contaram que o desentendimento começou depois que um grupo de torcedores da Inter chegou em um bar aos arredores do estádio do time de Bergamo.

O crime teria ocorrido com arma branca, uma faca, que foi localizada perto da vítima. Objetos cortantes e pedaços de pau também teriam sido encontrados e utilizados no momento da briga. Jacopo de Simone alega ter agido para defender seu irmão, que também estava envolvido no desentendimento.

Time do Atalanta atuando em competições (Foto: OLI SCARFF / AFP)

Um ponto importante é que os times nem tinham se enfrentado nessa rodada da Série A. A Atalanta teve uma partida contra o Monza, fora de casa, e a Inter jogou em seu estádio contra o Hellas Verona.

Para prestar homenagens, os torcedores de Bergamo levantaram uma faixa em homenagem o Riccardo, que traduzida falava “Claris conosco em todo lugar”.

Próximas partidas

A próxima do time será contra a Roma, jogando em casa em seu estádio Atleti Azzurri d'Italia, na segunda feira (12), às 15h45 (de Brasília). A Inter de Milão tem a partida contra o Barcelona, pelas Champions League, na terça-feira (06) e pela Série A, volta em campo novamente contra o Torino, fora de casa, no dia 11 de maio, às 15h (de Brasília), no Olímpico de Turim.

